Severance, tutto quello che c'è da sapere sulla serie di Ben Stiller

La serie televisiva creata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller e Aoife McArdle è stata presentata in anteprima su Apple TV + il 18 febbraio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Sta riscuotendo un enorme successo. Vediamo perché, passando al setaccio tutto ciò che bisogna sapere su questo progetto (di cui a giorni incominceranno le riprese per la seconda stagione)

Severance è la serie TV creata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller e Aoife McArdle che sta tenendo incollati tutti quanti allo schermo.



Presentata in anteprima su Apple TV + il 18 febbraio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), questo serial statunitense di genere thriller si avvale innanzitutto di un cast eccezionale.



Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette sono i nomi del cast stellare che arricchisce questo progetto.



Il protagonista è Mark (interpretato da Scott), un dipendente della Lumon Industries che accetterà di venire sottoposto a un programma molto particolare.



I suoi ricordi non lavorativi verranno separati dai ricordi di lavoro, sottoponendosi a quella che potremmo definire davvero una separazione chirurgica tra la vita privata e quella personale. Un sogno per molti datori di lavoro, insomma, chiaramente mostrato come critica sociale, in chiave distopica.



Quando i dipendenti della Lumon Industries entrano in ufficio, non ricordano niente di niente della vita al di fuori del lavoro. Questo grazie a un chip che gli hanno impiantato nel cervello, dietro loro consenso, che è pero conditio sine qua non per poter lavorare, quindi diciamo che la scelta non è totalmente spontanea.



Il filone thriller innerva la trama di questa serie: quando arriverà una nuova collega, i protagonisti incominceranno a nutrire alcuni dubbi, avvalorati da un certo numero di eventi misteriosi che spingeranno Mark a indagare. Il problema è il seguente: quando lui è in ufficio è una persona mentre quando esce diventa un'altra persona, quindi a indagare saranno due personaggi diversi, due diverse versioni dello stesso uomo.



Una trama degna di Charlie Kaufman e di Memento di Christopher Nolan, insomma.