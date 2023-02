Harrison Ford è tornato sul set di Indiana Jones per l'ultima volta

L’attore lascerà i panni del personaggio dopo l’uscita di Indiana Jones e la ruota del destino Condividi

Si chiude un'epoca anche per Indiana Jones. In una recente intervista rilasciata al sito Variety, infatti, Harrison Ford ha rivelato che l'ultimo episodio che verrà rilasciato sarà anche l'ultimo per la sua carriera in quel contesto. Una notizia che ha spiazzato tantissimi fan dell'attore, che non vestirà più i panni dell' avventuroso archeologo con la frusta. Dopo tanti anni di onorato servizio, quindi, Harrison Ford ha deciso di appendere il cappello al chiodo e di dedicarsi ad altro. Le motivazioni dietro la sua decisione è stato lo stesso attore a rivelarle. Sarà ora necessario individuare un degno successore ma non sarà facile, considerando il grandissimo appeal dell'attore e la forte impronta che ha dato al merchandise del marchio.

L’addio di Harrison Ford approfondimento Indiana Jones 5, il trailer promette uno spettacolare ritorno Indiana Jones e la ruota del destino, quindi, sarà l’ultimo episodio che lo vedrà protagonista della saga avventurosa. Harrison Ford ha dichiarato che questo film l’avrebbe voluto girare già molto tempo fa ma non c’erano ancora le condizioni affinché accadesse. “Volevo farlo da sempre, perché avevo intenzione di concludere la storia e portare il personaggio alla fine della carriera. Questa sarà la mia ultima apparizione”, ha spiegato l’attore, giunto alla conclusione che il suo percorso professionale nelle vesti dell’archeologo non aveva più futuro. Le sue parole arrivano semplicemente come una conferma di quanto già ipotizzato anche alla luce delle parole di John Williams, che aveva in precedenza dichiarato che questo sarebbe stato il suo ultimo lungometraggio per Indiana Jones, per poi fare marcia indietro. Non tornerà indietro, invece, Harrison Ford, la cui decisione è irremovibile. Incidono anche i limiti di di età in questa scelta ma è forse la necessità di staccare e di affrancarsi dal personaggio, nonostante sia uno di quelli che l’ha maggiormente fatto amare dal pubblico.

Indiana Jones e la ruota del destino: quello che sappiamo GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film La conferma di Harrison Ford sul suo abbandono al ruolo, avvalora le ipotesi che da tempo girano sulla possibilità che in Indiana Jones e la ruota del destino possa esserci il passaggio di testimone tra Indy e la sua figlioccia Helena. Il regista ha smentito questa ipotesi ma sembra esser vero che ci siano due finali per questo nuovo capitolo. La conferma sarebbe arrivata da John Williams, che ha dichiarato: “Abbiamo appena completato il film. Forse abbiamo un altro finale da girare e registrare, forse tra due settimane”. Non è chiaro se si tratti di esigenze di copione o se, invece, sia stato dettato dallo scarso gradimento del pubblico durante i test di prova. Il film è previsto in uscita nelle sale il 30 giugno.