Mostra del Cinema di Venezia, Sveva Alviti sarà la madrina

L'attrice inaugurerà la rassegna mercoledì 28 agosto e la chiuderà con la cerimonia di premiazione il 7 settembre

Sarà Sveva Alviti la madrina dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte cinematografica della Biennale di Venezia. L'annuncio è arrivato sabato 12 maggio. L'attrice inaugurerà la Mostra nella serata di mercoledì 28 agosto 2024, sul palco della Sala Grande, al Palazzo del cinema al Lido per fare gli onori di casa anche nella cerimonia di chiusura prevista il 7 settembre, con la proclamazione dei premi.

Gli studi da attrice e l'attività di modella Nata a Roma, Sveva Alviti ha studiato recitazione con alcuni tra i migliori insegnanti americani, tra cui la celebre coach Susan Batson, e contemporaneamente ha portato avanti la carriera da modella. Il suo debutto a Broadway è targato 2009, con un ruolo da protagonista in The Interrogation. A Venezia fa il suo esordio due anni dopo, nel 2011, con il cortometraggio Alice di Roberto de Paolis. Nel 2012 recita in Niente può fermarci di Luigi Cecinelli e Buongiorno Papà di Edoardo Leo. leggi anche Mostra di Venezia, Alberto Barbera confermato direttore fino al 2026

TRA VITTI E DALIDA Nel 2013 è tra le protagoniste di Cam Girls, diretto da Mirca Viola, mentre al Teatro Quirino di Roma porta in scena uno spettacolo dedicato a Monica Vitti ispirato al film Dramma della gelosia. Nel 2017 arriva la grande ribalta internazionale con Dalida di Lisa Azuelos, biopic sulla celebre cantante e attrice francese che le vale una nomination come migliore attrice emergente ai Cesar.

CON JEAN CLAUDE VAN DAMME E MICHAEL MADSEN Nel 2018 recita accanto a Jean Claude Van Damme in Lukas, uscito in oltre 250 sale in Francia, Belgio e Regno Unito, e con Michael Madsen in Love Addict. Nel 2019 gira in Francia, per la regia di Fabienne Redt, Beignets de Songe e riceve il premio Kinéo come Guest Star a Venezia. Tre anni dopo vince il premio come miglior interprete al Rome Independent Film Festival per il suo ruolo di co-protagonista nel film di Marco Amenta Tra le onde. Nel 2023 è protagonista di Entres les Vagues di Anaïs Volpé, presentato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Cinéastes e vincitore di numerosi premi in tutta la Francia. Lo stesso anno appare nelle tv francesi nella serie contro la violenza sulle donne H24 e fa il suo debutto alla regia con il cortometraggio Les jour d'aprés. leggi anche Mostra Cinema di Venezia 2024, Leone d'oro alla carriera a Peter Weir