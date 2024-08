Mostra del Cinema di Venezia 2024, il programma per il pubblico

La Biennale ha rilasciato date e orari delle proiezioni destinate al pubblico dell'81.ma edizione della Mostra del cinema (28 agosto - 7 settembre). Sabato 31 agosto Campo di battaglia di Gianni Amelio sarà il primo dei 5 film italiani in concorso a essere proiettato al Lido. Domenica 1 settembre tocca a The Wolfs con Brad Pitt e George Cloony. Martedì 3 settembre sarà, invece, il giorno di Queer di Luca Guadagnino. Joker: folie à Deux'di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga sarà proiettato mercoledì 4

Oggi è stato pubblicato sul sito della Biennale il programma per il pubblico della 81/a Mostra del cinema di Venezia. (SCOPRI LO SPECIALE) Questi gli appuntamenti principali che saranno protagonisti al Lido dal 28 agosto al 7 settembre. Martedì 27 agosto è il giorno della cerimonia di pre-apertura. In Sala Darsena sarà proiettata la versione restaurata di L'oro di Napoli diretto Vittorio De Sica e interpretato da Totò e Sophia Loren, che inaugura la sezione Venezia Classici.

DA beetlejuice a Giacomo leopardi Mercoledì 28 agosto la tradizionale cerimonia di apertura, presentata quest'anno da Sveva Alviti in Sala Grande, seguita dall'assegnazione del Leone d'Oro alla carriera a Sigourney Weaver. Successivamente toccca , il film di apertura Beetlejuice Beetlejuice'di Tim Burton (Fuori concorso) e il film di apertura di Orizzonti, 'Nonostante', che segna il debutto di Valerio Mastandrea alla regia. Giovedì 29 agosto in concorso ci sono Maria di Pablo Larrain, il biopic sulla Callas con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e 'Kill The Jockey' di Luis Ortega. Fuori concorso, tocca invece a 'Disclaimer' (Cap, 1-4) la serie di Alfonso Cuaron, e 'Separated' di Errol Morris nella sezione Fuori Concorso-Non Fiction. Sempre fuori concorso giovedì, Leopardi il poeta dell'infinito' (Parte 1 e 2), la fiction di Sergio Rubini approfondimento Mostra del Cinema di Venezia 2024, film in concorso e ospiti. LA GUIDA

Tra Nicole Kidman, Brad Pitt, George Clooney e Marco Bellocchio Venerdì 30 agosto in concorso è io pubblico potrà vedere 'Babygirl' di Halina Reijn con Nicole Kidman e di'Trois Amies' di Emmanuel Mouret; 'Cloud' di Kiyoshi Kurosawa passerà invece nella sezione fuori concorso. A seguire la seconda parte di 'Disclaimer' (Cap. 5-7) di Cuarón e, infine, 'Diciannove' di Giovanni Tortorici a Orizzonti. Sabato 31 agosto è il turno del primo film italiano in concorso, Campo di battaglia' di Gianni Amelio e, sempre in concorso, 'The Order' di Justin Kurzel e 'Leurs enfants après eux' di Ludovic Boukherma Zoran. Fuori concorso invece 'Baby Invasion' di Harmony Korine e, tra i documentari da segnala , 'Why War' di Amos Gitai. Domenica 1 settembre in concorso passano 'I'm Still Here' di Walter Salles e 'The Brutalist' di Brady Corbet. Fuori concorso arriva invece l’attesissimo ‘Wolfs. Lupi solitari di Jon Watts, l’action comedy con Brad Pitt e George Clooney. fuori concorso, invece tocca a 'Se posso permettermi Capitolo 2' di Marco Bellocchio approfondimento Wolfs - Lupi solitari, teaser e trailer del film con Pitt e Clooney

Queer di Luca Guadagino e The Room Next Door di Pedro Almodovar Lunedì 2 settembre sarà proiettato il secondo film italiano in concorso, 'Vermiglio' di Maura Delpero. E’ anche il giorno che segna il ritorno al Lido di Pedro Almodovar che sogna di vincere con 'The Room Next Door'. È il giorno poi del Leone d'oro alla carriera a Peter Weir e della consegna del premio Cartier Glory to the Filmmaker a Claude Lelouch. Martedì 3 settembre è la giornata di 'Queer', l'atteso film di Luca Guadagnino in corsa per il Leone d'oro. In concorso anche 'Harvest' di Athina Rachel Tsangari, mentre fuori concorso passano 'Maldoror' di Fabrice Du Welz e '2073' di Asif Kapadia e, per l'Italia, 'Bestiari, erbari, lapidari' di Martina Parenti. . approfondimento Queer, Guadagnino torna sul set per adattare il romanzo di Burroughs

Dal sequel del Joker al biopic su RIccardo Schicchi Mercoledì 4 settembre arriva in concorso per l'Italia 'Diva futura' di Giulia Louise Steigerwalt, ma è anche il giorno di uno dei titolo più attesi di questa stagione cinemantografica 'Joker: folie à Deux' di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson. In gara anche il lungometraggio francese 'Jouer avec le feu' di Muriel Couli approfondimento Joker: Folie À Deux, è uscito il trailer del film

Iddu e la serie Sky Original M. Il figlio del secolo Giovedì 5 settembre scende in campo 'Iddu' di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza in corsa per l'Italia con Toni Servillo, Elio Germano, Barbora Bobulova, Fausto Russo Alesi, Tommaso Ragno. In lotta per il leone d’oroa anche 'Stranger Eyes' di Yeo Siew Hua e 'April' di Dea Kulumbegashvili. Giovedì è anche il giorno della serie Sky Original M - Il figlio del secolo' (ep. 1-4) di Joe Wright con Luca Marinelli, Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Lorenzo Zurzolo, Gaetano Bruno e Paolo Pierobon, dal romanzo di Antonio Scurati, e di 'Russians at War' di Anastasia Trofimova. approfondimento M. Il figlio del secolo, il teaser trailer della serie Sky Original

Finale con l'horror di Pupi Avati e il westerd di Kevin Costner Venerdì 6 settembre in concorso passano invece Love di Dag Johan Haugerud e il cinese Youth Homecoming, ultima parte di una trilogia firmata da Wang Bing. Spazio poi alla consegna del premio Campari Passion alla scenografa Paola Comencini. A seguire seconda parte (ep. 5-8) di M - Il figlio del secolo. Infine, Sabato 7 settembre tocca al film di chiusura L'orto americano che segna il ritorno di Pupi Avati al genere horror in salsa gotica. Il lungometraggio verrà proiettato in Sala Grande dopo la cerimonia di premiazione. Sempre sabato il pubblico potrà vedere 'Horizon: an american saga' capitolo 1 e 2. ovvero le due pellicole western dirette e interpretate da Kevin Costner approfondimento Mostra Cinema di Venezia, Horizon 2 di Kevin Costner Fuori Concorso