Queer, Guadagnino torna sul set per adattare il romanzo di Burroughs

La prossima fatica cinematografica del regista italiano inizierà la produzione a breve: questa primavera dovrebbero incominciare le riprese del suo nuovo film, i cui protagonisti dovrebbero essere Daniel Craig e Frances McDormand. La pellicola è l'adattamento del controverso romanzo di William S. Burroughs (in Italia edito da Adelphi). In base alle informazioni offerte dal direttore di casting, la produzione dovrebbe partire ad aprile per concludersi a luglio

La pellicola è l'adattamento del controverso omonimo romanzo di William S. Burroughs (in Italia edito da Adelphi). In base alle informazioni offerte dal direttore di casting, la produzione dovrebbe partire ad aprile per poi concludersi a luglio.

Le riprese dovrebbero quindi terminare in tempo per non sovrapporsi all'arrivo nelle sale del prossimo film firmato Guadagnino: Challengers.

Quest'ultima è la storia d'amore e di sport che vede protagonisti Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist, attesa nelle sale cinematografiche a partire dal 10 agosto 2023.

Potrebbe essere girato quest'anno anche un film biografico che Luca Guadagnino ha annunciato di voler girare: quello su Audrey Hepburn.