Grammy Awards 2025, Trevor Noah alla conduzione per la quinta volta

Poche settimane agli attesi Grammy Awards 2025. Il sito ufficiale della cerimonia ha annunciato che Trevor Noah tornerà sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles per la quinta volta. Il comico sarà coinvolto anche in qualità di producer. Nel corso degli anni grandi volti dello spettacolo e della musica hanno condotto lo show: da Whoopi Goldberg ( FOTO ) ad Alicia Keys passando per Queen Latifah, LL Cool J e James Corden.

La produzione dello show ha dichiarato in una nota: “La cerimonia di quest’anno porta con sé uno scopo rinnovato con sforzi ulteriori per supportare le iniziative di soccorso per gli incendi e onorare il coraggio e la dedizione dei primi soccorritori che rischiano le proprie vite per proteggere le nostre”.