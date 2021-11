Fedez, il nuovo album è "Disumano": tracklist e duetti

Il rapper ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album dopo i grandi successi di “Mille” e “Meglio del Cinema”. Pubblicato anche il video del nuovo singolo “Morire morire” Condividi

Dopo il grande successo estivo di “Mille” con Orietta Berti e Achille Lauro, Fedez ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album. Con un post sui suoi social, il cantante ha ufficializzato l’uscita di “Disumano” in programma il 26 novembre. Già attivo il preorder e svelata la cover dell’album, un’opera di Francesco Vezzoli composta da due statue, una bianca e una nera, che mostrano il volto del rapper, mentre tenta di baciarsi e si rifiuta da solo. Le due statue sono state realmente realizzate e l’opera, come segnalato da Fedez in una storia Instagram, si chiama “Il narcisista pessimista”. Le due statue verranno messe all’asta e tutto il ricavato sarà donato ad un progetto benefico collegato al disco. Nello stesso post Fedez ha anche svelato l’intera tracklist dell’album “Disumano” e tutte le collaborazioni presenti.

La tracklist di Disumano approfondimento Fedez, è uscito il video di Meglio del Cinema con dedica alla moglie Sono venti le tracce presenti nel nuovo album di Fedez. Tra queste non potevano mancare le hit degli ultimi anni. Presente infatti “Chiamami per nome” canzone con Francesca Michielin e portata al Festival di Sanremo, ma anche “Mille”, “Bella Storia”, “Bimbi per strada (Children)” e l’ultimo singolo “Meglio del Cinema” dedicato a sua moglie Chiara Ferragni. Tra i titoli delle tracce si possono notare due canzoni che hanno già attirato le attenzioni dei fan: “Vittoria” come il nome della secondogenita del rapper e della moglie e “Un giorno in pretura” probabile replica alle denunce ricevute negli ultimi mesi. Questa la tracklist di “Disumano”: Morire morire Stupido stupido Bella storia Sapore (con Tedua) Bimbi per strada (Children) Vittoria Guarda cosa mi fai fare Meglio del cinema Vecchio (con Dargen D’amico) Mille (con Achille Lauro e Orietta Berti) Fuori dai guai (con Cara) Notte brava Le madri degli altri (con Tananai) Problemi con tutti (Giuda) Un giorno in pretura La cassa spinge 2021 (con Crookers, MYss Keta, D’Argen D’Amico) Fede e Speranza (con Speranza) Chiamami per nome (con Francesco Michielin) Leggeri leggeri Mi sto sul cazz0 Tra le collaborazioni presenti anche Tedua nella canzone “Sapore”, Dargen D’amico in “Vecchio” e “La cassa spinge 2021” dove sono presenti anche Crookers e MYss Keta, Cara per “Fuori dai guai”, Tananai in “Le madre degli altri” e “Fede e Speranza” con il rapper Speranza.