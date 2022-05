Myss Keta, annunciato il tour

Con Myss Keta sul palco siamo pronti a scatenare il Finimondo. La cantante milanese ha annunciato le date del suo tour estivo che si terrà sui palchi a cielo aperto dei migliori festival della Penisola. Il Club Topperia Tour, dedicato al nuovo disco, è in partenza il prossimo 4 giugno da Cremona. Ecco il calendario completo Condividi

Volevate il Finimondo (parafrasando il suo ultimo singolo)? Eccovi accontentati! Myss Keta ha annunciato sui social le attesissime date del suo nuovo tour estivo che dal prossimo 4 giugno al 26 agosto si terrà sui palchi allestiti a cielo aperto per i migliori festival della Penisola. L’occasione è quella di presentare per la prima volta dal vivo gli inediti del nuovo album Club Topperia in arrivo il prossimo venerdì 27 maggio. In scaletta troverà quindi sicuramente spazio anche la sua nuova canzone Finimondo, uscita lo scorso 6 maggio e già amatissima dai fan.

Tutte le date del Club Topperia Tour di Myss Keta approfondimento Myss Keta, il nuovo album è Club Topperia L’iconica cantante milanese si prepara così a lasciare la sua Porta Venezia per incontrare i fan di tutta Italia, in ben 11 serate dove la musica, tra pop ed elettronica, sarà la vera protagonista, insieme alla voce e al divertimento del pubblico che finalmente ritorna sotto cassa. Come annunciato sui social dalla stessa cantante e rapper Myss Keta, il calendario resta in continuo aggiornamento con date che si potranno così aggiungere a quelle degli spettacoli già programmati. Ecco il calendario completo del Club Topperia Tour di Myss Keta che l’artista ha voluto annunciare così sui social: “IL CLUB TOPPERIA IN GIRO PER IL BEL PAESE. DOVE CI VEDIAMO TOPPERIE?”. Sabato 4 giugno 2022 – Cremona, Tanta Robba Festival x Cremona Pride

Venerdì 17 giugno 2022 – Ortigia (SR), Maniace Summer Fest

Giovedì 23 giugno 2022 – Vicenza, Lumen Festival

Sabato 25 giugno 2022 – Bologna, Oltre Festival

Domenica 3 luglio 2022 – Perugia, Umbria Che Spacca

Sabato 9 luglio 2022 – Firenze, Viper Summer Festival

Sabato 16 luglio 2022 – Bellaria Igea Marina (RN), Beky Bay

Giovedì 21 luglio 2022 – Santa Severa (RM), LazioSound

Sabato 23 luglio 2022 – Cassano Magnago (VA), Woodoo Fest

Venerdì 29 luglio 2022 – Gallipoli (LE), SottoSopra Fest, Parco Gondar

Venerdì 26 agosto 2022 – Brescia, Festa di Radio Onda D’Urto. Biglietti per le date già in vendita sui circuiti online di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati sul territorio.

Club Topperia è il nuovo disco di Myss Keta approfondimento Tutti gli album in uscita nel 2022 Quali brani canterà Myss Keta durante le date del suo tour? Se in scaletta troveranno sicuramente spazio gli inediti del suo nuovo disco Club Topperia, in uscita la prossima settimana, venerdì 27 maggio, per Island Records/Universal Music Italy, non mancheranno però anche i singoli che hanno reso iconico il personaggio della cantante milanese nel panorama della musica italiana odierna. I fan avranno quindi l’occasione di scatenarsi sotto il palco a cielo aperto dei migliori festival estivi italiani, sulle note di Le Ragazze di Porta Venezia, ma anche Pazzeska, Matrimonio Gypsy, Giovanna Hardcore, fino al sound del suo ultimo singolo Finimondo, uscito come anticipazione di Club Topperia lo scorso 6 maggio, e nel quale la voce di Myss Keta è accompagnata dal talentuoso producer Greg Willen e da un campionamento di Il Capello di Edoardo Vianello.