Lazza in tour: “Davanti al mio pubblico è come essere a casa, sto bene”

Lo scorso anno ha dominato le classifiche con il suo “Sirio” poi la partecipazione al Festival di Sanremo che lo ha visto arrivare al secondo posto. Ha saputo raccontare e raccontarsi anche a chi non segue la musica rap, Lazza all’anagrafe Jacopo Lazzarini è riuscito a conquistare non solo un posto nella playlist di tantissimi giovani fan, ma si è accaparrato le simpatie anche di un pubblico più adulto per non parlare del fatto che i bambini vanno matti per la sua “Cenere”. Tatuaggi su viso e collo non mancano ma Lazza ha nello sguardo una dolcezza che forse gli viene dall’amore per la musica, per gli spartiti classici, gli anni di studio al conservatorio, lui che si presenta sul palco accompagnato da un quartetto d’archi e pianoforte ci dice: ”Ho preparato uno show che penso essere il più bello mai visto, almeno per quanto riguarda il nostro settore, in Italia non ho mai visto una cosa a questo livello. Trovarmi davanti al mio pubblico è come essere a casa, io sto bene, quando sono sul palco sono contento. Vedere la gente che mi urla in faccia le mie canzoni è la cosa più bella della vita”. L’artista sta indubbiamente vivendo un periodo di grande successo ma non sembra volersi sedere sugli allori: “Sono contento, sto cercando di fare progetti futuri anche per la mia vita privata, afferma, sto pensando a cosa fare di nuovo, sto cercando nuove influenze, non voglio replicare la musica che ho già fatto.

Impossibile non chiedergli se si aspettava tutto questo affetto, dopo la partecipazione al Festival, con sincerità risponde che ci sperava: “Ho lavorato per cercare di rompere quella barriera che vuole che i rapper siano brutti esempi per i giovani. Magari c’è chi è un brutto esempio ma io sono io e non penso di esserlo”. Nato a Milano, 28 anni di età, una carriera invidiabile, gli chiediamo quali sono i suoi prossimi obiettivi: “Uno dei tanti obiettivi che ho è suonare allo stadio con la maglia del Milan”, risponde.