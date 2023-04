Lazza protagonista a Red Bull 64 Bars: il video esclusivo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il protagonista del terzo episodio della nuova stagione di Red Bull 64 Bars è Lazza, con un brano inedito prodotto da 808Melo, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa. Dopo il trionfo del suo ultimo disco SIRIO, certificato sei volte disco di platino, e il secondo posto al Festival di Sanremo con il singolo CENERE, e in attesa di vederlo live con l’imminente OUVER-TOUR - già completamente sold out - e tra giugno e settembre con l’OUVERTOUR SUMMER 2023, Lazza torna ad essere protagonista di un Red Bull 64 Bars assieme all’icona della musica drill 808Melo, producer inglese già al fianco di Lazza in JEFE e nell’ultimo singolo ZONDA. In questo brano Lazza sottolinea come il successo non abbia scalfito la sua matrice rap. A dimostrarlo ancora una volta queste 64 barre incalzanti e dal ritmo serratissimo. 808Melo è il primo producer internazionale presente in un Red Bull 64 Bars in Italia. Noto nel panorama rap per aver lavorato con Pop Smoke, l’inglese rinnova la collaborazione con Lazza e ne esalta il flow con un beat esplosivo.

Red Bull 64 Bars è la sfida creativa per eccellenza nella scena hip hop, sinonimo di grande libertà di espressione, dove MC e beatmaker sono chiamati a collaborare per la realizzazione di un brano nuovo di 64 misure senza ritornelli. Dopo il grandissimo successo del 2022, Red Bull 64 Bars Live tornerà in Piazza Ciro Esposito a Scampia, Napoli per la sua seconda edizione il 7 ottobre 2023. I protagonisti annunciati oltre a LAZZA sono GEOLIER, NOYZ NARCOS, ROSE VILLAIN, SALMO e MILES.