Fedez e Yamal entrano nella Kings League: cos'è e come funziona

Il cantante diventerà presidente di un club che parteciperà al torneo ideato dall'ex difensore di Barcellona e nazionale spagnola. Per Yamal ruolo ancora da definire ascolta articolo

Gerard Piqué, leggendario difensore del Barcellona, continua a far parlare di sé non solo per il suo passato calcistico e per le vicissitudini con l'ex moglie Shakira, ma anche per il suo impegno nel mondo dell'intrattenimento sportivo. La sua Kings League, infatti, continua a crescere. Questa competizione di calcio a 7, ideata dall'ex calciatore, è pronta a tornare con una nuova stagione arricchita da nomi illustri, tra cui Lamine Yamal, giovane promessa del settore giovanile blaugrana, e Fedez, uno dei rapper più famosi in Italia.

Il rapper presidente di un club, per Yamal ruolo da definire Sebbene non siano stati rivelati dettagli precisi sul ruolo di Yamal nel torneo, è certo che Fedez sarà coinvolto come presidente di una delle squadre della Kings League Italia. L’annuncio del coinvolgimento del cantante è stato fatto tramite un video che ha visto la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic. Non è la prima volta che Yamal è legato alla Kings League: prima del suo debutto nella prima squadra del Barcellona a soli 15 anni, aveva preso parte alle Final Four al Camp Nou e, più recentemente, è stato spettatore di un incontro tra il Rayo de Barcelona e il xBuyer Team presso la Cupra Arena. Proprio in questo stadio, il 15 settembre, prenderà il via la nuova stagione del torneo. leggi anche Us Open, Sinner e la dedica alla zia malata dopo il trionfo a New York

Nel 2025 prevista la prima Kings Wolrd Cup Nations La Kings League non si ferma qui: per l'inizio del 2025 è prevista la prima Kings World Cup Nations, una competizione che coinvolgerà 16 squadre da tutto il mondo, dando vita a una sorta di Mondiale alternativo. Questo progetto segna un'ulteriore espansione dell'iniziativa, che continua ad attrarre sempre più attenzione. Un ulteriore segnale di quanto la Kings League stia guadagnando prestigio è arrivato dal presidente della Liga spagnola, Javier Tebas. Dopo aver definito la competizione "un circo" in passato, Tebas ha fatto una comparsa in un video promozionale del torneo, forse a indicare una distensione nei rapporti con Piqué. leggi anche Shakira, vittima di uno stalker, chiede aiuto a Piquè

Altre celebrità dello spettacolo coinvolte nel torneo La Kings League ha già visto altre celebrità del mondo dello spettacolo e del web partecipare. Oltre a Fedez, anche Ibai Llanos, uno degli streamer più seguiti su Twitch con oltre 15 milioni di follower, è a capo del Porcinos FC nella versione spagnola del torneo. La competizione, quindi, non è solo un evento sportivo, ma anche un’occasione di intrattenimento che continua a coinvolgere figure di spicco del panorama internazionale. approfondimento Paralimpiadi, il medagliere di Parigi 2024