Paralimpiadi, il medagliere di Parigi 2024

La squadra italiana si presenta con numeri da record: 141 componenti (70 donne e 71 uomini) - 26 in più rispetto a Tokyo - per 17 specialità. L’obiettivo della spedizione azzurra, la più numerosa di sempre, con ben 51 esordienti, è battere il record di medaglie conquistate, consapevole che "Tokyo è stato il più grande risultato di tutti i tempi", come ha sottolineato il presidente del Cip, Luca Pancalli. L'asticella è fissata a 69 medaglie - 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi - risultato ottenuto nella Paralimpiade disputata tre anni fa in Giappone, di cui ben 39 arrivarono dal nuoto, la disciplina che storicamente rappresenta un serbatoio di successi per i colori italiani. L'Italia è stata sempre presente ai Giochi Paralimpici estivi sin dalla prima edizione, Roma 1960, con 599 medaglie totali conquistate (167 medaglie d'oro, 202 d'argento e 230 di bronzo).

Le differenze fra le medaglie olimpiche e paralimpiche

Come le medaglie olimpiche, anche quelle paralimpiche sono state disegnate dalla Maison Chaumet e contengono sul lato frontale un pezzo di metallo che un tempo faceva parte della Tour Eiffel. È invece diverso il lato posteriore: nelle olimpiche c’era la dea Nike raffigurata in primo piano davanti allo Stadio Panathinaiko, all'Acropoli di Atene e alla Tour Eiffel, mentre nelle paralimpiche c'è una rappresentazione grafica della Tour Eiffel vista dal basso verso l'alto con il nome dell'edizione scritto in Braille. Un'altra differenza è data dal nastro abbinato alle medaglie, rosso con i tre agitos (simbolo delle Paralimpiadi). Infine, sul bordo delle medaglie sono incisi il nome dello sport, della disciplina e dell'evento in inglese (e non in francese), lingua ufficiale del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC).