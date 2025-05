Concerto del Primo Maggio a Roma: scaletta e ultime news. DIRETTA

"'Bella Ciao' è una canzone che parla di libertà, e in un tempo in cui le libertà sono sempre più limitate e rinascono le tirannie, cantarla oggi è più significativo che mai", così Leo Gassmann in un'intervista all'AGI poco prima di aprire il Concertone del Primo Maggio con l'iconico brano sulla Resistenza. Il suo intervento è previsto per le 15.17. "Ho accettato subito - ha spiegato - perchè credo sia fondamentale ricordare chi ha perso la vita per permetterci di vivere in un Paese libero e democratico". Nessun timore per eventuali polemiche: "Se qualcuno trova qualcosa di sbagliato in un messaggio di libertà, vuol dire che è vittima della mancanza di libertà di pensiero", ha detto l'artista.