Pinguini Tattici Nucleari, "Migliore" è dedicata a Giulia Tramontano

Il brano, contenuto nel sesto album della band italiana "Hello World", è una dedica intensa e commovente alla futura mamma e al suo bambino mai nato. Chiara Tramontano ha ringraziato sui social i Pinguini Tattici per questo omaggio e ha scritto che canterà la canzone a squarciagola in memoria di Giulia e Thiago

"Una dedica meravigliosa a Giulia e Thiago ", così ha scritto Chiara Tramontano , la sorella di Giulia , la donna uccisa da Alessandro Impagnatiello lo scorso anno mentre era incinta di sette mesi del figlio del suo aggressore, nel commentare sui social Migliore, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari contenuta nell' ultimo album della band uscito lo scorso venerdì 6 dicembre. Sono bastati pochi giorni alla canzone per diventare virale, merito della dolcezza con cui il gruppo capitanato da Riccardo Zanotti ha messo in musica la storia dolorosa della donna uccisa dal compagno. Giulia Tramontano non viene mai menzionata nella canzone ma ogni riga parla di lei e della sua vicenda.

L'omicidio Tramontano ha scosso il Paese lasciando ferite aperte da ogni parte, come provano i Pinguini Tattici Nucleari che nel loro sesto lavoro in studio, Hello World, hanno inserito un brano ispirato dalla vicenda di cronaca ner a della primavera del 2023. "Ti meriti un giorno migliore" , dice la madre al suo bambino , parole cariche di sofferenza aggravate dalla consapevolezza che per lei e il piccolo non c'è più tempo. Nei versi di Migliore, tutta la tenerezza delle speranze di una mamma che vorrebbe insegnare tante cose al suo bambino fatta di immagini semplici, come quelle di lei che fa tardi sul divano mentre aspetta il figlio che fa tardi la sera. La vita di Giulia e Thiago, il bambino che la ventinovenne aspettava quando è stata assassinata dal suo compagno, continua per Chiara Tramontano, la sorella della vittima che continua instancabile a parlare del femminicidio di Senago e che, dopo l'uscita del brano, ha ringraziato i Pinguini Tattici Nucleari per questa dedica emozionante. "Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica", ha scritto Chiara Tramontano su Instagram tra le Stories e, rivolgendosi alla sorella scomparsa, ha aggiunto: " La canterò a squarciagola per te ". Anche Loredana Femiano , la mamma di Giulia Tramontano, ha condiviso tra le Storie la canzone di cui non esiste un video ufficiale ma di cui possiamo leggere il testo.

Migliore, il testo della canzone

Di seguito, le parole di Migliore, il brano dei Pinguini Tattici Nucleari contenuto in Hello World, il nuovo album in studio della band di Bergamo pubblicato il 6 dicembre con etichetta Epic e Sony Italy.





A un tratto il bambino guardò

Sua madre negli occhi, a metà del percorso

Chiese: dove si arriva da qui?

Lei disse: non so, ma spero in un posto

Migliore, migliore

Vorrei insegnarti parolacce che non devi dire

Nel poco tempo che rimane prima che il tuo tempo non esista più

Vorrei insegnarti a fare tardi, sai, magari con gli amici

Mentre ti aspetto a notte fonda sul divano in compagnia della TV

Ma il mondo ha deciso di no

Ho provato a combatterlo, però non si può

Ti avrei dato un secolo, un anno, due ore

Ma forse ti meriti un tempo migliore

Un tempo migliore

Piccola donna, che cammini tra le stelle

Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37

Sei la rima fiore amore, la più difficile che ci sia

La trovi solo se hai fortuna in certe notti bianche di periferia

Ma il mondo ha deciso per noi

Che siamo due vittime del senno di poi

Tramontano le nuvole, ma resterà il sole

Perché tu ti meriti un giorno migliore

Tu dormi, bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino

Che strano destino, andarsene a maggio come due fragole

Giro in tondo ormai da ore, ho una sola direzione

Seguo il ritmo del tuo cuore che ancora non c’è

Ho finito le parole, cerco il mio finale e so che

Forse non sarà il migliore, ma almeno sarà qui con te

A un tratto il bambino capì

Che il buio finiva in una ninnananna

La madre lo strinse e così

Finì di esser madre e iniziò a essere mamma