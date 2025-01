A Complete Unknown, tutto sul film con Timothée Chalamet aka Bob Dylan

Prodotto da Searchlight Pictures, A Complete Unknown è firmato dal regista candidato all’Oscar James Mangold (Walk the Line – Quando l’amore brucia l’anima, Le Mans ’66 – La grande sfida) e trae ispirazione dal libro Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica, edito in Italia da Vallardi.

Nel cast, oltre al candidato all’Oscar e BAFTA Timothée Chalamet, figurano Edward Norton (Fight Club, Birdman), Elle Fanning (The Great, Maleficent), Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine, The Bikeriders), Dan Fogler (Animali fantastici e dove trovarli, The Walking Dead), Norbert Leo Butz (L’amore secondo Dan) e Scoot McNairy (Argo, 12 anni schiavo), come vedremo più nel dettaglio di seguito.

L’attore Timothée Chalamet interpreta il leggendario Bob Dylan, portando sul grande schermo la complessità e il carisma dell'icona musicale. Accanto a lui, l’attrice statunitense Monica Barbaro assume il ruolo di Joan Baez, celebre cantautrice e attivista, nonché figura chiave nella vita di Dylan. Elle Fanning interpreta Sylvie Russo, aggiungendo profondità alla narrazione con un personaggio che riflette importanti dinamiche personali.

Edward Norton dà vita a Pete Seeger, icona del folk e sostenitore delle cause sociali, mentre Boyd Holbrook veste i panni di Johnny Cash, un'altra figura simbolo della musica americana. P. J. Byrne interpreta Harold Leventhal, il manager e promotore musicale che ha avuto un ruolo cruciale nella carriera di Dylan e altri artisti folk.

Scoot McNairy appare come Woody Guthrie, una delle prime e più grandi influenze di Dylan, mentre Dan Fogler è Albert Grossman, il manager noto per il suo approccio spietato nel mondo dello spettacolo. Will Harrison si cala nei panni di Bob Neuwirth, un amico e collaboratore di Dylan, spesso definito una figura dietro le quinte della scena musicale.

Norbert Leo Butz interpreta Alan Lomax, storico etnomusicologo che ha preservato e documentato le tradizioni del folk americano, ed Eriko Hatsune dà volto a Toshi Seeger, moglie di Pete e attivista impegnata. Infine, Charlie Tahan porta sullo schermo Al Kooper, musicista e produttore noto per aver collaborato con Dylan in alcuni dei suoi progetti più celebri.

Insomma: A Complete Unknown vanta un cast straordinario, perfetto per raccontare la vita e l’epoca di una delle figure più influenti nella storia della musica.



Potete guardare il trailer del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.