Bob Dylan, compie 50 anni "Blood on the Tracks". Cosa sapere sul disco

Inizialmente, Dylan pensò di registrare Blood on the Tracks con un gruppo di supporto elettrico ma alla fine cambiò idea e sostituì arrangiamenti acustici essenziali per tutte le sue canzoni. Il 2 agosto 1974, firmò un contratto con la Columbia Records. Le sessioni di registrazione iniziarono agli A & R Recording Studios di New York il 16 settembre 1974. Il produttore, Phil Ramone, in seguito disse che Dylan passava da una canzone all'altra come se facessero parte di un medley. Si susseguirono diversi cambi tra i musicisti reclutati. Dopo dieci giorni e quattro sessioni l’album era pronto e mixato. La Columbia iniziò a prepararsi a pubblicare l'album prima di Natale. Dylan fece ascoltare la stampa di prova al fratello, David Zimmerman, che lo convinse che l'album non avrebbe venduto perché il suono complessivo era troppo spoglio. Il cantautore decise quindi di registrare nuovamente cinque canzoni dell'album al Sound 80 di Minneapolis. In due giorni il lavoro fu completato e il disco uscì nei negozi il 20 gennaio 1975. La versione sulla stampa di prova originale è stata pubblicata in edizione limitata nel 2019 per il Record Store Day. Alcune registrazioni sono finite in altri album come Biograph e nelle Bootleg Series.

Le canzoni

Tutte le canzoni dell’album sono scritte da Bob Dylan. Si parte con Tangled Up in Blue, che fu anche l’unico singolo estratto. Il lato A prosegue con Simple Twist of Fate, You're a Big Girl Now, Idiot Wind e You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Nel lato B del disco ci sono Meet Me in the Morning, Lily, Rosemary and the Jack of Hearts, If You See Her, Say Hello (uscita come lato B del singolo Tangled Up in Blue), Shelter from the Storm e Buckets of Rain. Molti critici hanno descritto l’album come fortemente autobiografico e influenzato dalla crisi coniugale con Sara Lownds. Ma Dylan ha sempre negato questa interpretazione. Nelle sue memorie del 2004, Chronicles, Vol. 1 , l’artista ha dichiarato che le canzoni non hanno nulla a che fare con la sua vita personale e che sono state ispirate dai racconti di Anton Čechov.