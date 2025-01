Bob Dylan, le bozze di Mr. Tambourine Man vendute per 508 mila dollari

La storia di Mr. Tambourine Man

Le bozze rimandano al marzo 1964, con Dylan che aveva appena rotto la relazione con la fidanzata Suze Rotolo (immortalata sulla copertina dell’album Freewheelin’) e totalmente concentrato sul lavoro nella casa in New Jersey dell’amico e giornalista musicale Al Aronowitz. Una sera, aveva raccontato lui, Dylan aveva cominciato a battere a macchina “al mio bancone di formica bianca per la colazione, in un vortice di fumo di sigarette illuminate a catena, con le sue dita ossute e dalle lunghe unghie che battevano le parole mentre per tutto il tempo, più e più volte, Marvin Gaye cantava Can I Get a Witness dai diffusori alti due metri del mio impianto hi-fi nella stanza accanto a quella in cui si trovava, con Bob che si alzava dalla macchina da scrivere ogni volta che il disco finiva per rimettere la puntina all’inizio”. Per tutta la notte, il cantautore aveva scritto e corretto bozze della nuova canzone, che aveva infine accartocciato e gettato via prima di addormentarsi sul divano di Aronowitz.