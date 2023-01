Johnny Cash, tutto quello che c'è da sapere sul disco At Folsom Prison

Mentre prestava servizio nell'aeronautica degli Usa, il giovane Johnny Cash si interessò per la prima volta alla prigione statale di Folsom, in California. Con la sua unità, nel 1953, vide il film Inside the Walls of Folsom Prison, che lo ispirò a scrivere una canzone sulla sua percezione della vita in prigione. Fu così che nacque il brano Folsom Prison Blues, pubblicato come singolo dalla Sun Records nel 1955. La canzone, uno dei classici di Cash, divenne molto popolare tra i detenuti: in tanti gli scrivevano chiedendogli di esibirsi nelle loro prigioni. Nel 1957 ci fu il primo live di Cash in un carcere, a Huntsville. L’accoglienza fu ottima e l’artista negli anni seguenti si esibì regolarmente in altre strutture carcerarie. Ma la carriera di Johnny Cash era in declino, soprattutto a causa della sua dipendenza dalle droghe. Nel 1967 si fece aiutare e in contemporanea la sezione country della Columbia Records, per cui era sotto contratto l'artista, passò nelle mani dell’eclettico e sregolato Bob Johnston, che accolse con entusiasmo l’idea di Cash di registrare un disco live dal vivo in una prigione (progetto che non piaceva ai vertici della casa discografica). Johnston invece supportò Cash e propose il concerto alle prigioni statali di San Quentin e Folsom. Quest’ultima rispose per prima.

Le registrazioni

Cash, June Carter (che sarebbe diventata sua moglie pochi mesi dopo), i Tennessee Three, Carl Perkins e gli Statler Brothers, fecero alcuni giorni di prove. Durante queste sessioni, l’allora governatore della California Ronald Reagan, che era nello stesso hotel, fece visita alla band per un incoraggiamento. Uno degli obiettivi principali era imparare il brano inedito Greystone Chapel, canzone scritta e incisa dal detenuto Glen Sherley, che la passò al reverendo che si occupava delle attività ricreative del carcere. Fu lui a farla ascoltare a Cash che volle a tutti i costi includerla nella scaletta a poche ore dall’esibizione. Cash optò per un doppio spettacolo il 13 gennaio, uno alle 9.40 e uno alle 12.40, per avere più materiale nel caso il primo show si fosse rivelato insoddisfacente. Lo spettacolo iniziò con una lunga introduzione, in cui si esibirono Carl Perkins e poi gli Statler Brothers. L’attesa dietro le quinte di Johnny Cash è stata usata come scena iniziale del film biografico Walk The Line (del 2005), che ripercorre la vita di Cash e Carter (interpretati magistralmente da Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon).

Le canzoni

Cash aprì entrambi gli spettacoli con un'interpretazione di Folsom Prison Blues, seguita da molte canzoni a tema carcerario, tra cui The Wall, Green, Green Grass of Home e il brano sull’attesa del patibolo 25 Minutes to Go. C’è poi Dark as a Dungeon, emblematica canzone di Merle Travis sulla disperazione. Dopo Orange Blossom Special, Cash incluse alcune ballate lente come The Long Black Veil. June Carter si unì per eseguire un paio di duetti. Dopo una versione di sette minuti di The Legend of John Henry's Hammer, Cash si prese una pausa e Carter recitò una poesia. Entrambi i concerti si chiusero con la Greystone Chapel di Sherley. Il secondo live non fu fruttuoso come il primo perché i musicisti erano stanchi. Solo due versioni di canzoni del secondo concerto, Give My Love to Rose e I Got Stripes, vennero inserite nell’LP.