Spettacolo

Grammy 2024, i vestiti e i look più belli sul red carpet. FOTO

I grandi nomi della musica si sono dati appuntamento a Los Angeles, alla Crypto.com Arena, per la 66esima edizione dei premi più importanti del settore, una notte di spettacolo incredibile nella quale la moda ha avuto un posto speciale. Tanti i momenti da ricordare sul tappeto rosso e sul palco. Protagonista la haute couture ma anche alcune creazioni vintage uscite dagli archivi per splendere ancora una volta sotto la luce dei riflettori. Lo stile ai Grammy non delude mai A cura di Vittoria Romagnuolo

Miley Cyrus è stata una delle stelle più luminose ai Grammy Awards 2024, edizione che l'ha vista trionfare per Flowers, hit globale grazie alla quale si è aggiudicata il primo grammofono dorato della sua carriera. Nella notte in cui ha raccolto i successi di una stagione strepitosa, la cantautrice ha regalato ai suoi fan anche numerosi momenti moda da ricordare. Al suo arrivo ha sfoggiato un net dress oro realizzato per lei da Maison Margiela e un hairstyle cotonato che manterrà per tutto il corso dell'evento. Lo styling di Cyrus è di Bradley Kenneth

Non è la prima volta che Olivia Rodrigo sceglie un look vintage e questa volta ha optato per una celebre creazione di Gianni Versace, un abito satinato con lo scollo a cuore interamente decorato di cristalli apparso in passerella nel 1995. Lo indossò, all'epoca, Linda Evangelista