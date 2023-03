Power Rangers: Una volta e per sempre, il trailer della reunion

Lo speciale andrà in streaming su Netflix il 19 aprile e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick

I Power Rangers stanno per tornare. E ora, oltre all’annuncio diffuso ormai da tempo da Netflix, c’è anche il primo trailer. Una clip di pochi minuti che sicuramente piacerà ai fan della serie tv anni ’90, perché ne ricalca lo stile e gli eccessi, oltre a riunire il cast originario e metterlo di fronte a una nuova missione. Potete vedere il trailer di Power Rangers: Una volta e per sempre nel video in testa a questo articolo. Lo speciale andrà in streaming su Netflix il 19 aprile e sarà visibile anche con Sky Glass, Sky Q e tramite app con Now Smart Stick.