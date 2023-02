L’Esorcista del Papa, trailer e poster dell'horror con Russell Crowe

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È finalmente uscito il trailer ufficiale del film L’Esorcista del Papa, la pellicola horror con Russell Crowe protagonista nei panni del famoso esorcista Padre Amorth.

Nelle scorse ore era stato presentato il teaser, che già offriva non pochi assaggi di ciò che vedremo sul grande schermo a partire dal prossimo 13 aprile. Adesso, con il trailer ufficiale (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo) e il poster che vi mostriamo alla fine dell'articolo, la carne al fuoco aumenta ancora di più...

Il film in cui il divo di Hollywood debutta nel suo primo ruolo horror ha infatti un hype incredibile, complice il fatto che parliamo di un personaggio realmente esistito.



L’Esorcista del Papa è il primo film di fiction che racconta la storia di Padre Gabriele Amorth, dopo un documentario che ne ha ricostruito la vita e soprattutto il lavoro da esorcista.

La pellicola è diretta da Julius Avery, già dietro alla cinepresa per l’apprezzato Overlord del 2018. Avery è subentrato ad Ángel Gómez.

La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Michael Petroni e Evan Spiliotopoulos (quest’ultimo è il regista de Il sacro male), i quali si sono ispirati ai veri memoir del capo esorcista del Vaticano Padre Gabriele Amorth An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories. Alcune revisioni della sceneggiatura sono a opera di Chuck MacLean. Il soggetto iniziale è a cura di Michael Petroni, Chester Hastings e R. Dean McCreary.

Doug Belgrad of 2.0 Entertainment produce il film assieme a Michael Patrick Kaczmarek, Jeff Katz di Worldwide Katz ed Eddie Siebert di Loyola Productions President. A supervisionare il progetto ci sono Scott Strauss, Michael Bitar e Giselle Johnson di Screen Gems.

Sony Pictures punta molto su questo suo nuovo horror a sfondo religioso, un film che senz’altro farà crescere la tensione del pubblico su uno dei temi più battuti del cinema di genere: l'esorcismo.

Considerando il tema trattato, chiaramente saranno presenti venature sovrannaturali.

L’Esorcista del Papa racconta la storia di Padre Amorth che indaga sulla possessione di un ragazzo e che finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano tenta di tenere nascosta.

Potete guardare il trailer ufficiale del film The Pope’s Exorcist (L’esorcista del Papa è il titolo della versione italiana) nel video che trovate in testa a questo articolo. In fondo invece vi mostriamo la locandina.