Cocainorso, il trailer ufficiale del film di Elizabeth Banks

Elizabeth Banks è tornata dietro la macchina da presa per uno dei film più attesi del momento, tra le sue pellicole come regista Pitch Perfect 2. Cocainorso è ispirato a un evento realmente accaduto, ovvero alla perdita di un ingente quantitativo di droga poi ingerito da un orso bruno.

Cocainorso, la storia vera dell'orso in overdose dell'horror in uscita

approfondimento

Cinema, tutti i video

Il trailer ha raccontato sinossi e personaggi della pellicola che vedrà un gruppo di persone, da poliziotti a turisti, avere a che fare con la furia dell’animale.

Parallelamente, Universal Pictures International Italy ha distribuito la trama nella didascalia del filmato: “Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga... e di sangue”.