La regista di Cocainorso vorrebbe dirigere Cocain Shark

Cocainorso avrà un seguito?

Elizabeth Banks è pronta a dare un seguito a Cocainorso, creando un vero e proprio universo cinematografico sugli animali sotto effetto di cocaina. Prima ancora dell'uscita al cinema di Cocainorso, si è fatta strada sui social media l'idea di un Cocaine Shark. Il motivo? Il ritrovamento, da parte delle autorità neozelandesi, di 3,2 tonnellate di cocaina al largo dell'Oceano Pacifico. Leggendo la notizia, gli utenti hanno collegato la vicenda alla vera storia dell'orso drogato, protagonista del film col compianto Ray Liotta. Su Twitter è stato persino lanciato un sondaggio: meglio uno squalo oppure un orso, sotto effetto di cocaina? L'orso ha vinto in maniera schiacchiante, ma non per questo è stata accantonata l'idea di un sequel.