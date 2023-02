Cocainorso, la storia vera dell'orso in overdose dell'horror in uscita

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Cocainorso (titolo originale: Cocaine Bear) è uno dei film più attesi del 2023, specialmente dagli amanti del genere horror. Questa pellicola dell'orrore arriverà nelle sale italiane a partire dal 27 aprile 2023 (mentre negli Stati Uniti è al cinema già da quattro giorni, uscito il 24 febbraio scorso).

È diretta da un nome di Hollywood da cui non ci saremmo mai aspettati un film del genere: si tratta di Elizabeth Banks, la famosa attrice americana nota per i suoi ruoli in film come Wet Hot American Summer, la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi (2002-2007), 40 anni vergine (2005), Zack & Miri - Amore a... primo sesso (2008), Role Models (2008), The Next Three Days (2010), Voices (2012), Una notte in giallo (2014) e la serie di film di Hunger Games (2012-2015).

Qui in veste di regista, Elizabeth Banks ci offre un manicaretto dell'orrore che si preannuncia un enorme successo, come quello che ha già ampiamente registrato oltreoceano.

Cocainorso è solo diretto da Banks, non interpretato: la celebre attrice bionda non compare nel cast del suo film. Gli interpreti del film sono Keri Russell (nel ruolo di Colette Matthews), Margo Martindale, Ray Liotta (nei panni di Dentwood), Alden Ehrenreich (nella parte di Marty), O'Shea Jackson Jr. (che impersona Howard), Jesse Tyler Ferguson e Kristofer Hivju.

Per Elizabeth Banks si tratta del terzo lungometraggio da regista, dopo l'esordio dietro la cinepresa (per lungometraggi, dato che di corti ne aveva già diretti parecchi) del 2015 con Pitch Perfect 2, seguito poi da Charlie's Angels del 2019.