Operation Fortune, il trailer del nuovo film targato Sky Original

Sono stati rilasciati il trailer e il poster italiano di Operation Fortune, film targato Sky Original attesissimo film di Guy Ritchie con protagonista Jason Statham, che in Italia dal 17 aprile sarà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW

Venticinque anni dopo l'uscita di "Lock & Stock - Pazzi scatenati", che vide il debutto alla regia di Ritchie e l'ascesa di Statham come superstar del cinema e che è stata la prima di una lunga serie di pellicole che ha visto la coppia lavorare assieme, Ritchie e Statham tornano a collaborare in questa adrenalinica e divertentissima spy action comedy, assieme ad un cast di superstar come Aubrey Plaza, Cary Elwes, Hugh Grant, Josh Hartnett e Bugzy Malone.

La superspia Orson Fortune (Jason Statham) viene reclutata da un'associazione mondiale di controspionaggio per cercare di sventare la vendita di una potentissima e oscura arma tecnologica, detta "la maniglia", che minaccia di sovvertire l'ordine del pianeta, in possesso del ricchissimo trafficante d'armi Greg Simmonds (Hugh Grant). Insieme ad alcuni dei migliori agenti del mondo (Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone), Fortune e la sua banda reclutano la più grande star del cinema di Hollywood Danny Francesco (Josh Hartnett) perché li aiuti in una missione sotto copertura che li porterà in giro per il pianeta e che ha lo scopo di salvare il mondo. Il cast è completato da Eddie Marsan, Eugenia Kuzmina, Kaan Urgancioglu, Max Beesley, Lourdes Faberes, Peter Ferdinando, Sam Douglas, Conor MacNeill, Oliver Maltman, Antonio Bustorff, Vincent Wang, Aksel Ustun, Joshua Flickema, Ergun Kuyucu, Nicholas Facey e Sinan Yildiz.

La sceneggiatura è opera di Ivan Atkinson, Marn Davies & Guy Ritchie. Operation Fortune verrà distribuito nei cinema americani e britannici dal 3 marzo 2023. OPERATION FORTUNE – Dal 17 aprile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.