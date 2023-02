65: Fuga dalla Terra, il trailer ufficiale

In questo horror/thriller sci-fi, Adam Driver interpreta il pilota Mills , che dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto, rimane bloccato sulla Terra, che inizialmente crede essere un pianeta alieno. Mills non sa, però, che si trova proprio sul nostro pianeta ma è tornato i ndietro di 65 milioni di anni . Mills e l'unica altra sopravvissuta, la piccola Koa (che ha il volto di Ariana Greenblatt), devono affrontare un territorio sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza.

65: Fuga dalla Terra, info e uscita

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

Nel cast di 65: Fuga dalla Terra, anche Alexandra Shipp e Chloe Coleman. La colonna sonora è curata da Danny Elfman, mentre alla produzione c'è la Sony Pictures. A distribuire la pellicola, invece, sarà la Warner Bros. Entertainment Italia. Per quanto riguarda la data di uscita italiana, bisognerà aspettare il 27 aprile 2023, mentre la premiere americana è prevista per il 10 marzo. Per Adam Driver 65: Fuga dalla Terra è il primo film action dopo tante pellicole d'autore come Storia di un matrimonio (per cui ha ottenuto la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista), Annette, House of Gucci e White Noise. L'attore, comunque, non è nuovo al genere, visto che è stato tra i protagonisti dell’ultima saga di Star Wars, dove ha impersonato Kylo Ren, unico figlio di Han Solo e di Leia Organa. Prossimamente, Driver impersonerà Enzo Ferrari nel biopic di Michael Mann dedicato al fondatore dell'omonima casa di auto. Nel cast ci saranno, tra gli altri, Penélope Cruz nei panni di di Laura Ferrari, Shailene Woodley nella parte di Lina Lardi, Patrick Dempsey nel ruolo del pilota di auto da corsa Piero Taruffi, Jack O’Connell alias il pilota di auto da corsa Peter Collins, Sarah Gadon nelle vesti di Linda Christian e Gabriel Leone come Fon De Portago.