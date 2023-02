Adam Driver è Enzo Ferrari, nuova foto del biopic di Michael Mann

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“Adam Driver è perfetto nei panni di Enzo Ferrari”, queste le parole scritte nella didascalia del tweet con cui la casa di produzione cinematografica Leone Film Group ha condiviso in queste ore una nuova foto ufficiale dal set del film di Michael Mann. Si tratta del biopic dedicato al famoso imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore dell'omonima casa di auto.



Il film biografico su Enzo Ferrari (intitolato Ferrari) avrà come massimo protagonista un grande divo di Hollywood, il candidato all'Oscar Adam Driver. Con un cognome così, effettivamente il casting è stato più facile del previsto… Scherzi a parte, la star americana si cala perfettamente nei panni del grande imprenditore e pilota automobilistico.

Il cast della pellicola biografica diretta da Michael Mann sarà stellare, con la vincitrice dell’Oscar Penélope Cruz nel ruolo di Laura Ferrari, Shailene Woodley nella parte di Lina Lardi, Patrick Dempsey nei panni del pilota di auto da corsa Piero Taruffi, Jack O’Connell nel ruolo del pilota di auto da corsa Peter Collins, Sarah Gadon in quello di Linda Christian e Gabriel Leone nella parte di Fon De Portago.

Tornando al protagonista, diciamo che Adam Driver ormai è abbonato a ruoli cinematografici in cui si debbano interpretare grandi figure storiche del nostro Paese: dopo aver impersonato Maurizio Gucci in House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott nel 2021, adesso tocca al connubio Enzo Ferrari-Micheal Mann.



