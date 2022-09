Jason Momoa dice basta agli allenamenti: "Niente più flessioni"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Sui social spesso appaiono post o foto in cui si comparano le star a distanza di anni. Guardare l’immagine di un attore o un cantante ai suoi inizi a volte appare quasi straniante: le celebrità appaiono spesso molto diverse da come le conosciamo e ogni tanto, diciamolo, ci sembrano anche meno affascinanti di quanto non siano oggi. In questo tipo di post non è raro che qualcuno decida di mettere a paragone il Jason Momoa degli esordi in Baywatch e quello di oggi, protagonista di un franchise di successo come Aquaman. Anche in questo caso le differenze sono ovviamente evidenti: il giovane Jason non ha neanche un filo di barba, è senza tatuaggi e porta i capelli corti in un taglio che quasi sorprende per la sua ordinarietà. C’è però in tutto questo tempo qualcosa che Jason Momoa ha sempre conservato: il suo fisico scultoreo. Quando pensiamo all’attore nato alle Hawaii è quasi impossibile non associarlo almeno in parte ai suoi muscoli e alla sua invidiabile tartaruga. Eppure oggi, forse per la prima volta, Jason si è stancato di curare tanto il suo fisico e ha deciso che anche un po’ di pancetta in fondo va bene.