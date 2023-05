Minecraft, Matt Berry in trattativa per il film con Jason Momoa

Spettacolo

Vip in pigiama, i look delle star dentro e fuori casa. FOTO

Una nuova moda corre tra le star: sfoggiare il nightwear, versatili completi in seta a tinta unita o a fantasia che, se in casa sono comodi pigiami, fuori dettano uno stile glamour. Dal pigiama party della popstar Madonna al red carpet dell'attore Jason Momoa, fino alla spettacolare coperta che avvolge la neo-coppia formata da Billie Eilish e Jesse Rutherford, tutti i look dei vip

Per promuovere Slumberland, il viaggio nel mondo dei sogni e degli incubi in uscita su Netflix, l’attore Jason Momoa ha calcato il red carpet della première di Los Angeles avvolto in un comodo pigiama di seta viola dalle rifiniture bianche. Hanno completato il look sleepwear un paio di ciabatte a fantasia leopardata e un buffo maialino rosa di peluche con un elegante papillon

Al debutto sulla passerella del Lacma Art + Film Gala di Los Angeles la neo-coppia formata dai cantanti Billie Eilish e Jesse Rutherford ha sfoggiato un look nightwear in monogramma Gucci tutto coordinato: oltre alla camicia da notte con dettagli in pizzo, alla vestaglia e alla mascherina da notte per lei e al pigiama in seta e alle ciabatte di pelo per lui, gli innamorati hanno condiviso anche un enorme piumone per avvolgersi sotto i flash dei fotografi