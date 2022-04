Jason Momoa nel cast del live action firmato Warner Bros. Minecraft

Periodo denso di impegni per Jason Momoa che, dopo averlo visto in See e in Dune, sarà uno dei protagonisti del live-action Minecraft, incentrato sul videogioco per PC più venduto di sempre

Per Jason Momoa, il Khal Drogo de Il Trono di Spade, è un periodo ricco di impegni lavorativi. L’attore originario delle isole Hawaii, infatti, lo abbiamo visto in veste di narratore del documentario incentrato su Duke “The Big Kahuna” Kahanamoku, campione olimpico considerato l’inventore del surf, e non solo. Jason Momoa è protagonista della serie tv See in onda su Apple TV (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ed è presente anche nel film Dune da pochi mesi uscito al cinema. Prossimamente, lo vedremo in Slumberland su Netflix, in The Last Manhunt, in The Lost Kingdom e, nel 2023, nel decimo capitolo di Fast & Furious, dove sarà l’antagonista principale di Dominic Toretto, ancora interpretato da Vin Diesel. Insomma, un periodo denso di impegni che però non finisce qui, dal momento che Jason Momoa sarà anche nel cast di Minecraft, live action a firma della Warner Bros.