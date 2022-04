Fast and Furious 10, le parole di Jason Momoa sul film

Jason Momoa ha parlato del suo personaggio nel corso dell’intervista rilasciata in esclusiva a Will Marfuggi per ET: “È straordinario. È irritabile. È frainteso”

Alcune settimane fa Collider ha rilanciato le parole con le quali Jason Momoa ha confermato ai microfoni di Entartainment Tonight la sua presenza nel cast del decimo capitolo della celebre saga cinematografica. Ora, l’attore ha raccontato i lavori in corso per la pellicola in un’intervista in esclusiva rilasciata a Will Marfuggi per ET.