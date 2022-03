Fast and Furious 10, Daniela Melchior si aggiunge al cast

Dopo la conferma di Jason Momoa potrebbe quindi arrivarne una anche da un'altra star DC. Stando a quanto riferito dal sito The Wrap, infatti, Daniela Melchior sarebbe in trattative per un ruolo nel decimo film di Fast & Furious. La 25enne potrebbe raggiungere presto il resto del cast, composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kan. Daniela Melchior ha iniziato la sua carriera con diverse produzioni cinematografiche e televisive portoghesi, tra cui Ouro Verde, A Herdeira, The Black Book e Parque Mayer. Nel 2019 ha interpretato Ratcatcher 2 nel suo primo film in lingua inglese, The Suicide Squad - Missione suicida. Nel 2021 è entrata nel cast di Assassin Club, film diretto da Camille Delamarre, dove ha recitato a fianco di Henry Golding, Noomi Rapace e Sam Neill. Prossimamente l'attrice farà parte anche di Marlowe, thriller con protagonista Liam Neeson.

Fast and Furious 10, cosa sappiamo

Le riprese di Fast & Furious 10 sono attualmente in corso a Londra, e l'uscita del film è in programma per il 19 maggio 2023. Alla regia di questo decimo capitolo ritroveremo Justin Lin, per la sesta volta al dietro la macchina da presa. Si tratta dell'ultimo capitolo della celebre saga iniziata nel 2001, che questa volta sarà diviso in due parti: la seconda uscirà nel 2024. "Fast è tornato a Londra, in mezzo a tante nuove location in giro per il mondo, per il gran finale. Spero di renderti orgoglioso... Con affetto, per sempre" ha scritto Vin Diesel su Instagram, ricordando Paul Walker, l'attore protagonista dei primi sette film di Fast & Furious scomparso nel 2013 per un incidente d'auto. "Saranno girati back-to-back" aveva detto in Vin Diesel a ComicBook.com in merito al decimo e all'undicesimo film. "La data di uscita prevista è il 2023 per il primo e il 2024 per il secondo. Avremmo dovuto far uscire questo film l'anno scorso, prima dell'emergenza sanitaria. Ma è passato un anno, quindi sto facendo queste interviste ed è strano perché devo tornare con la mente a Fast & Furious 9 - The Fast Saga. Sto celebrando l'uscita di Fast 9, ma ho molto altro da celebrare." Molto probabilmente non ci sarà Dwayne Johnson, mentre il villain sarà interpretato da Jason Momoa”.