Fast and Furious, Vin Diesel parla della chiusura della saga

Vin Diesel, classe 1967, su Instagram: “Non posso far altro che ricordare che tutti voi avete fatto parte di questo viaggio. Siete stati parte di questa famiglia” Condividi

Si avvicina sempre di più la conclusione definitiva della saga che ha appassionato il pubblico di tutto il mondo. Nelle scorse ore Vin Diesel, iconico interprete di Dominic Toretto, ha parlato della fine del franchise in un post sul profilo Instagram che vanta più di settantotto milioni di follower.

vin diesel: “tutti voi avete fatto parte di questo viaggio” approfondimento Fast and Furious 10, Daniela Melchior si aggiunge al cast Alcuni giorni fa Collider ha rilanciato la notizia della presenza di Jason Momoa, come confermato dallo stesso ai microfoni di Entartainment Tonight, nel decimo capitolo di Fast and Furious: “È divertente, posso interpretare il cattivo ragazzo, cosa che non faccio da un po’”.

approfondimento Jason Momoa conferma che sarà il villain in Fast and Furious 10 Ora, Vin Diesel ha condiviso un post parlando delle emozioni provate per la conclusione della saga: “Buongiorno pianeta, so di non aver postato molto ultimamente, ma quando le persone nel mondo soffrono tendo a fare un passo indietro dalle cose superficiali dei social media. Comunque, so che ci sono molti di voi che aspettano sinceramente di avere notizie da me e di conoscere il mio stato d’animo. Mi sto avvicinando al finale della prima saga, ovvero Fast”.

approfondimento Fast & Furious 10, le riprese si stanno svolgendo a Londra L’attore ha proseguito: “È davvero intenso, nonostante Dio mi abbia portato dei talenti così incredibili per affiancarmi nel completamento di questa mitologia, non posso far altro che ricordare che tutti voi avete fatto parte di questo viaggio. Siete stati parte di questa famiglia”.

approfondimento Fast & Furious, niente pace tra The Rock e Vin Diesel: "manipolatore" Vin Diesel ha aggiunto: “Non riesco a credere che gli Universal Studios abbiano commissionato un finale diviso in due parti, il loro supporto e il loro credere in questa mitologia mi sorprende e mi fa sorridere. In questa mitologia arriveranno angeli che vi faranno sorridere”. Infine, l’attore, classe 1967, ha concluso: “Vi amo tutti dal profondo della mia anima, spero di rendervi orgogliosi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vin Diesel (@vindiesel) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie