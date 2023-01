Bianca Balti su IG mostra cicatrici al seno per mastectomia preventiva

La modella ha condiviso una serie di scatti sulla sua pagina del social network in cui si mostra nuda con ben visibili i segni del recente intervento di mastectomia preventiva, eseguito per prevenire il tumore al seno dopo la diagnosi di mutazione genetica BRCA1. “Nuovo anno, nuova me”, scrive Bianca Balti nella didascalia a corredo del post

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Bianca Balti ha condiviso una serie di scatti su Instagram in cui si mostra nuda con ben visibili i segni del recente intervento di mastectomia preventiva, eseguito per prevenire il tumore al seno dopo la diagnosi di mutazione genetica BRCA1. “Nuovo anno, nuova me”, ha scritto la modella nella didascalia a corredo del post.



Il post è geolocalizzato Los Angeles, dato che la modella italiana di fama internazionale abita proprio lì, in California.

Bianca Balti, 38 anni e originaria di Lodi, negli ultimi mesi ha raccontato in maniera approfondita il suo difficile percorso, quello che l’ha portata a sfoggiare oggi quelle cicatrici.

Proprio a Instagram la top model ha affidato buona parte della narrazione relativa alla diagnosi che ha ricevuto, quella di mutazione genetica BRCA1, con la conseguente decisione di sottoporsi a un’operazione preventiva di mastectomia al fine di scongiurare un possibile tumore al seno. Sia prima sia dopo l’intervento, Bianca Balti ha voluto raccontare la propria situazione senza mistificazioni, senza giri di parole, senza edulcorare né drammatizzare la sua storia, allo scopo di aiutare altre donne a scegliere il suo stesso percorso se interessate dalla mutazione genetica BRCA1 (che espone a un maggior rischio di cancro al seno).



In fondo a questo articolo potete guardare il post di Bianca Balti nuda che mostra le sue cicatrici al seno per la mastectomia preventiva.



Un messaggio per esortare alla prevenzione e anche alla body positivity

approfondimento Bianca Balti farà la doppia mastectomia preventiva Se prima il suo esempio era volto solo a esortare alla prevenzione, oggi invece suona anche come un messaggio di body positivity. Con questa espressione - body positivity - ci si riferisce al movimento sociale che lotta contro il body shaming, promuovendo l'accettazione di tutti gli aspetti fisici a prescindere da taglia, forma, colore della pelle, genere e abilità fisica.

Mostrare a testa alta le sue cicatrici al seno significa sdoganare un tabù, quello della cicatrice considerata come difetto, come imperfezione, come qualcosa da nascondere, da camuffare, da truccare. E il fatto che tutto ciò arrivi da una top model, una professionista che fonda la sua carriera proprio sul corpo e su un certo tipo di corpo, quello canonico che le passerelle hanno imposto come archetipo estetico, fa sì che questo messaggio diventi ancora più potente.



Gli scatti in questione arrivano direttamente dalla camera da letto di Bianca Balti, nella sua casa a Los Angeles. Qui, nella città in cui abita ormai da anni, la modella è tornata subito dopo essere stata dimessa dall’ospedale in cui si è sottoposta all’intervento chirurgico (avvenuto lo scorso 8 dicembre).

“Cats might have 10 lives after” (che significa “Dopo tutto i gatti potrebbero avere 10 vite”): con queste parole Bianca Balti conclude la sua didascalia.



L’intervento preventivo

approfondimento Bianca Balti: “Ho congelato ovociti per diventare ancora madre" Dopo aver ricevuto la diagnosi di mutazione genetica BRCA1, Bianca Balti si è decisa: ha optato per l’operazione preventiva al fine di ridurre il rischio di tumore al seno. Uno dei primi motivi per cui la top model ha preso questa decisione riguarda la famiglia: le sue due figlie. “Non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle”, ha affermato la modella nei mesi scorsi. “Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate”, ha aggiunto. E infine ha spiegato: “Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla”.



Bianca Balti non è l’unica ad aver scelto la mastectomia preventiva

approfondimento Milano: Angelina Jolie con segni mastectomia, il murales in San Babila La top model lodigiana non è l’unica star ad aver intrapreso la strada della prevenzione.

La stessa diagnosi di mutazione genetica BRCA1 da lei ricevuta è quella che ha spinto anche Angelina Jolie a sottoporsi all’asportazione preventiva dei seni. Bianca Balti, in generale, è molto attenta alla prevenzione, e non soltanto a quella relativa a gravi malattie come il cancro: la top model si è mossa pure contro la sterilità. Alcuni mesi fa ha annunciato di aver congelato gli ovociti, nonostante sia già madre di due bambine (Matilde e Mia, di 15 e 7 anni).



La prima figlia è nata nel 2007 dal matrimonio con il fotografo Christian Lucidi, sposato un anno prima (e dal quale Balti si è separata nel 2010).

Nel 2015 è nata la secondogenita, avuta dal compagno di allora, Matthew McRae, con cui si è sposata due anni dopo (matrimonio finito cinque mesi più tardi).



Di seguito potete guardare il post di Bianca Balti nuda che mostra le sue cicatrici al seno per la mastectomia preventiva.