Primo Maggio, anche Morgan sul palco del Concertone a Roma

Morgan , popolare ed eclettico cantautore, attivo da più di un trentennio, affermato in svariati campi dello spettacolo, dell'arte e della cultura, si aggiunge alla lista degli artisti che aderiscono al concerto del primo maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato da iCompany. L'evento gratuito di musica dal vivo più grande d’Europa, in via del tutto eccezionale quest'anno si terrà al Circo Massimo che con la sua suggestiva cornice storica fornirà un palcoscenico spettacolare per celebrare il lavoro e i diritti dei lavoratori mettendo al centro i temi sociali e la musica attuale.

NOEMI E ERMAL META ALLA CONDUZIONE

A condurre il Concertone 2024 saranno Noemi ed Ermal Meta, pronti a dare voce ai temi sociali e a presentare i tanti artisti che si alterneranno sul palco. A Noemi e Ermal Meta si aggiunge BigMama, che condurrà la prima parte del Concertone dalle ore 13.15 (in esclusiva per Rai Play) Il concerto Sarà come sempre a ingresso libero e sarà trasmesso a partire dalle ore 15.15 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e sarà in onda su RaiPlay e Rai Italia.