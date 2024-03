Morgan a Muti: "Condivida con me direzione artistica di Sanremo"

"Lei è indubbiamente il più autorevole musicista italiano nel mondo", "le sto chiedendo di prendere in mano assieme a me la direzione artistica del Festival di Sanremo". È questo il senso della lettera aperta che Morgan indirizza al maestro Riccardo Muti dal magazine mowmag.com. "Non si spaventi, non si stranisca la prego. Se invece ha avuto una reazione piacevole ed è aperto a queste ipotesi può anche smettere di leggere, fare una telefonata al nostro amico in comune (Vittorio Sgarbi, ndr), del quale poche righe qui sotto parlo dicendole che anche lui sarebbe della partita", continua il cantautore.

