Sinner all'Atp Miami 2026: il tabellone e gli avversari

Sarà Damir Dzumhur o un qualificato il primo avversario di Sinner al Miami Open. L'azzurro scenderà in campo all'Hard Rock Stadium venerdì o sabato. Sul suo cammino possibili incroci con Rublev agli ottavi, Auger-Aliassime ai quarti e Zverev in semifinale. Potenziale finale con Alcaraz o Musetti
Dopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a tornare protagonista al Masters 1000 di Miami. Sarà Damir Dzumhur oppure un qualificato il primo avversario di Jannik Sinner al Miami Open. L’azzurro, testa di serie numero 2 del torneo, entrerà in gara direttamente al secondo turno e potrebbe scendere in campo all’Hard Rock Stadium tra venerdì e sabato. Nel suo possibile percorso nel tabellone potrebbe incontrare Rublev agli ottavi, Auger-Aliassime ai quarti e Zverev in semifinale. In caso di finale, dall’altra parte del tabellone potrebbero arrivare Alcaraz oppure Musetti. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo.
2° TURNO
- Damir DZUMHUR (nessun precedente)
- Qualificato/Lucky Loser
3° TURNO
- Corentin MOUTET (precedenti 1-0 per Jannik)
- Emilio NAVA (nessun precedente)
- Tomas MACHAC (precedenti 3-0 per Jannik)
OTTAVI DI FINALE
- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Jannik)
- Cameron NORRIE (nessun precedente)
- Alex MICHELSEN (precedenti 2-0 per Jannik)
QUARTI DI FINALE
- Felix AUGER-ALIASSIME (precedenti 4-2 per Jannik)
- Jakub MENSIK (precedenti 1-0 per il ceco)
- Frances TIAFOE (precedenti 4-1 per Jannik)
SEMIFINALE
- Alexander ZVEREV (precedenti 7-4 per Jannik)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 9-7 per Jannik)
- Ben SHELTON (precedenti 9-1 per Jannik)
FINALE
- Carlos ALCARAZ (precedenti 10-6 per lo spagnolo)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 3-0 per Jannik)
- Alex DE MINAUR (precedenti 13-0 per Jannik)
- Taylor FRITZ (precedenti 4-1 per Jannik)
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Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa