Sinner all'Atp Miami 2026: il tabellone e gli avversari

Sarà Damir Dzumhur o un qualificato il primo avversario di Sinner al Miami Open. L'azzurro scenderà in campo all'Hard Rock Stadium venerdì o sabato. Sul suo cammino possibili incroci con Rublev agli ottavi, Auger-Aliassime ai quarti e Zverev in semifinale. Potenziale finale con Alcaraz o Musetti

Dopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a tornare protagonista al Masters 1000 di Miami. Sarà Damir Dzumhur oppure un qualificato il primo avversario di Jannik Sinner al Miami Open. L’azzurro, testa di serie numero 2 del torneo, entrerà in gara direttamente al secondo turno e potrebbe scendere in campo all’Hard Rock Stadium tra venerdì e sabato. Nel suo possibile percorso nel tabellone potrebbe incontrare Rublev agli ottavi, Auger-Aliassime ai quarti e Zverev in semifinale. In caso di finale, dall’altra parte del tabellone potrebbero arrivare Alcaraz oppure Musetti. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo.