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Sinner all'Atp Miami 2026: il tabellone e gli avversari

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©Ansa

Sarà Damir Dzumhur o un qualificato il primo avversario di Sinner al Miami Open. L'azzurro scenderà in campo all'Hard Rock Stadium venerdì o sabato. Sul suo cammino possibili incroci con Rublev agli ottavi, Auger-Aliassime ai quarti e Zverev in semifinale. Potenziale finale con Alcaraz o Musetti

 

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Dopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a tornare protagonista al Masters 1000 di Miami. Sarà Damir Dzumhur oppure un qualificato il primo avversario di Jannik Sinner al Miami Open. L’azzurro, testa di serie numero 2 del torneo, entrerà in gara direttamente al secondo turno e potrebbe scendere in campo all’Hard Rock Stadium tra venerdì e sabato. Nel suo possibile percorso nel tabellone potrebbe incontrare Rublev agli ottavi, Auger-Aliassime ai quarti e Zverev in semifinale. In caso di finale, dall’altra parte del tabellone potrebbero arrivare Alcaraz oppure Musetti. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo.

epa12800779 Jannik Sinner of Italy in action during his men's singles match against Dalibor Svrcina of Czech Republic on day 3 of the BNP Paribas Open tennis tournament in Indian Wells, California, USA, 06 March 2026. EPA/JOHN G. MABANGLO
USA TENNIS - ©Ansa

2° TURNO

 

- Damir DZUMHUR (nessun precedente)
- Qualificato/Lucky Loser

 

3° TURNO

 

- Corentin MOUTET (precedenti 1-0 per Jannik)
- Emilio NAVA (nessun precedente)
- Tomas MACHAC (precedenti 3-0 per Jannik)

 

OTTAVI DI FINALE

 

- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Jannik)
- Cameron NORRIE (nessun precedente)
- Alex MICHELSEN (precedenti 2-0 per Jannik)

 

QUARTI DI FINALE

 

- Felix AUGER-ALIASSIME (precedenti 4-2 per Jannik)
- Jakub MENSIK (precedenti 1-0 per il ceco)
- Frances TIAFOE (precedenti 4-1 per Jannik)

 

SEMIFINALE

 

- Alexander ZVEREV (precedenti 7-4 per Jannik)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 9-7 per Jannik)
- Ben SHELTON (precedenti 9-1 per Jannik)

 

FINALE

 

- Carlos ALCARAZ (precedenti 10-6 per lo spagnolo)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 3-0 per Jannik)
- Alex DE MINAUR (precedenti 13-0 per Jannik)
- Taylor FRITZ (precedenti 4-1 per Jannik)

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

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