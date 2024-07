Il Caso Yara, la docuserie su Netflix dal 16 luglio. Il trailer

La serie in 5 episodi ricostruisce le indagini sulla morte della giovane Yara Gambirasio, scomparsa nel novembre 2010 a Bembrate di Sopra, in provincia di Bergamo

La serie in cinque episodi ricostruisce la tragica vicenda di Yara Gambirasio, scomparsa a soli 13 anni nel novembre 2010 a Brembate di Sopra (BG) mentre rientrava a casa sua dalla palestra in cui si svolgevano i suoi allenamenti di ginnastica ritmica.

UN LAVORO DI DOCUMENTAZIONE SCRUPOLOSO

Il lavoro sulla serie ha preso il via nel 2017, con la fase di documentazione che è durata diversi anni prima di arrivare nel 2021 a delineare la struttura della docuserie. Per la realizzazione di Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio è stato attuato uno studio rigoroso e approfondito di tutti i 60 faldoni (60.000 pagine, oltre a centinaia di gigabyte di immagini, audio e video) dei documenti che compongono l’inchiesta. Un totale di migliaia di ore di materiale video visionato, che è stato poi sintetizzato in 118 minuti complessivi di reperti, recuperati da venti archivi diversi e integrati come parte fondamentale del racconto.