Boccia nella videoconferenza tra governo e presidenti dei territori: "Inizia la fase della responsabilità per le regioni". Toti: “Dal 18 maggio si potranno aprire le attività in base alle esigenze del territorio”. Il premier: attendiamo protocolli Inail e Cts. Linee guida per commercio al dettaglio, bar, estetisti e parrucchieri in arrivo tra giovedì e venerdì

Durante la videoconferenza con le regioni, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso atto della volontà delle regioni di una riapertura anticipata al 18 maggio, soprattutto per quanto riguarda il commercio al dettaglio e, sulla base dei dati epidemiologici, le stesse regioni avranno più potere d'azione. Le linee guida per le riaperture di commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri arriveranno tra giovedì e venerdì e saranno basate sui dati del monitoraggio. In questi giorni - ha spiegato il premier, secondo quanto viene riferito - Inail e Cts faranno i protocolli che mancano e che saranno indicati per ogni attività, viene spiegato, perché possano riaprire nella massima sicurezza. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: "Inizia la fase della responsabilità per le Regioni" (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA).