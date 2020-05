La maggioranza sembrava aver trovato una quadra la scorsa notte, ma ancora non c'è intesa sulla sanatoria penale e sulla durata dei permessi di soggiorno. Il sottosegretario pentastellato Sibilia: "Per noi impensabile condono penale". La norma potrebbe essere esclusa dal decreto

Ancora nessun accordo nel governo sulla regolarizzazione dei migranti utilizzati come braccianti, colf e badanti. Un nodo che complica il via libera al corposo decreto Rilancio al centro del prossimo Cdm. La maggioranza sembrava aver trovato la quadra con un accordo di massima raggiunto la scorsa notte, ma il M5s ora blocca l’intesa sulle regolarizzazioni su due punti: la possibile sanatoria penale per i datori di lavoro che regolarizzino chi è in nero e la durata di sei mesi dei permessi di soggiorno temporanei che i migranti possono chiedere per cercare lavoro in Italia. Misure che dovevano essere inserite nel decreto ma che ora potrebbero essere escluse. Intanto è slittata la riunione del preconsiglio, preparatoria del Consiglio dei ministri sul decreto Rilancio. Dai tempi del pre-Cdm dipende anche la convocazione del Consiglio dei ministri: l'obiettivo, dopo il vertice della scorsa notte, era convocare la riunione per questa sera ma a questo punto la convocazione potrebbe addirittura slittare ( CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA ).

Il nodo sanatoria, no netto del M5s

Si è riaperta quindi una trattativa che tutti i partiti di governo ritenevano sostanzialmente chiusa. Tanto che non è escluso che la norma sulle regolarizzazioni possa essere stralciata dal decreto Rilancio e finire in un altro provvedimento, magari ad hoc. Ma si starebbe cercando ancora in queste ore una sintesi, per evitare il rinvio. L’altolà del M5s è arrivato dal sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia: "È impensabile avallare un accordo che preveda un condono penale" per chi sfrutta il lavoro irregolare nei campi: "Sarebbe una strada che non aiuta le imprese e una mancanza di rispetto per le forze dell'ordine che stanno perseguendo questi reati penali", ha affermato Sibilia.

Cosa prevedeva l’accordo

La norma su cui sembrava esserci un sostanziale accordo, delineava infatti un doppio binario nelle regolarizzazioni. Il primo con la denuncia da parte del datore di lavoro di un lavoratore in nero, sia italiano che straniero, facendolo emergere, con una sanatoria di tutte le irregolarità penali e il pagamento all'Inps di un forfait di circa 400 euro. A questi lavoratori viene dato un permesso di soggiorno di lavoro per sei mesi e fatto un contratto di lavoro subordinato: alla fine del contratto, possono cercarne un altro entro la scadenza del permesso. Con il secondo binario sarebbe invece il lavoratore a poter chiedere un permesso temporaneo di soggiorno di sei mesi per cercare lavoro. Lo può fare chiunque abbia avuto un permesso di lavoro precedente, scaduto dal 31 ottobre 2019. Per regolarizzarsi, il lavoratore deve pagare all'Inps una somma che si ipotizza attorno ai 100 euro. Il M5s però ha frenato anche su questo meccanismo, perché chiede che il permesso venga dato solo a chi abbia un contratto di lavoro.