Foo Fighters, le migliori canzoni

Da "Learn to Fly" a "My Hero", le migliori canzoni dei Foo Fighters in attesa del concerto di Milano nell'estate 2020

Energia dirompente e hit imperdibili dal vivo, i Foo Fighters continuano ad essere tra le migliori band in concerto. Per i fan italiani l’appuntamento è fissato per l’estate 2020 quando sarà in scena il concerto dei Foo Fighters a Milano, in programma il 14 giugno prossimo al Mind (Milano Innovation District, l’ex area Expo) per gli I-Days 2020. Il gruppo di Dave Grohl e soci sarà tra gli artisti di punta dell’edizione 2020 degli I-Days, che si terranno a Milano all’ex area Expo nell’estate 2020. Per il 2020 sono per ora quattro gli appuntamenti live per i Foo Fighters, mentre l’ultimo progetto discografico è l’EP “01050525”, uscito a novembre. All’interno ci sono cover, rare versioni in studio, b-side e demo. L’ultimo album della band è “Concrete and Gold” del 2017, mentre da luglio 2019 sono stati pubblicati sette EP tutti caratterizzati da titoli numerici: “00950025”, “00111125 Live in London”, “00070725 Live at Studio 606”, “00050525, “01070725”, “00020225” e l’ultimo “01050525”, contenente otto brani originali e tre cover. In attesa di ascoltarli dal vivo a Milano il 14 giugno 2020, ecco le migliori canzoni per conoscere meglio i Foo Fighters:

“Learn to Fly”

“Breakout”

“Best of You”

“Everlong”

“My Hero”

“Learn to Fly”

Brano del 1999 è un vero e proprio inno da cantare a memoria. Primo estratto dal terzo album in studio “There Is Nothing Left to Lose”, è caratterizzato da un video che si svolge su un aereo ed è una parodia del film “L'aereo più pazzo del mondo”. Il brano è stato un grande successo negli Stati Uniti con oltre milione di copie vendute ed è stato suonato il 26 luglio 2015 da mille musicisti italiani (350 chitarristi, 250 cantanti, 250 batteristi e 150 bassisti) radunati a Cesena nell'ambito di un progetto chiamato Rockin'1000. Il brano è stato suonato simultaneamente e ha fissato un record per il numero di persone coinvolte.

“Breakout”

Entrato di prepotenza nella cultura pop dei primi anni 2000, “Breakout” è un altro brano tra i più famosi del gruppo. Utilizzato per la colonna sonora del film “Io, me & Irene”, è stato scelto come colonna sonora di programmi televisivi e videogames.

“Best of You”

“Best of You” arriva nel 2005 dall’album “In Your Honor”, un brano intenso e passionale e tra i più suonati nei concerti. Solo negli Stati Uniti ha venduto oltre due milioni di copie diventando uno dei più importanti successi commerciali dei Foo Fighters.

“Everlong”

Tra i brani più famosi del gruppo non può mancare “Everlong”, una canzone d’amore e di fedeltà nei confronti dei propri fan. Secondo estratto dal secondo album in studio “The Colour and the Shape”, è stato inserito in alcuni videogiochi musicali e nella colonna sonora del film “The Wolf of Wall Street”. In Italia ha venduto oltre 50 mila copie, negli Stati Uniti ha superato i due milioni di copie vendute.

“My Hero”

Il terzo singolo tratto da “The Colour and the Shape” è “My Hero”, canzone dedicata agli eroi di tutti i giorni, quelli del quotidiano, dal momento che lui stesso non ha mai avuto eroi musicali o sportivi sin da bambino. Il brano è stato menzionato e utilizzato più volte al cinema ed è tra le più apprezzate dai fan.