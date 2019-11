Sarà uno degli eventi rock dell’estate 2020 il concerto dei Foo Fighters a Milano, in programma il 14 giugno prossimo al Mind (Milano Innovation District, l’ex area Expo) per gli I-Days 2020. I biglietti per il concerto di Dave Grohl e soci, uno dei più attesi del festival meneghino, sono già in vendita per i titolari di una carta Intesa Sanpaolo, che hanno accesso a una prevendita dedicata dalle ore 10 di lunedì 25 novembre fino alle ore 10 di mercoledì 27 novembre su www.ticketone.it/intesasanpaolo: il prezzo del biglietto è unico a 74,75 euro. A partire dal 27 novembre alle ore 11 via invece alla vendita libera sul circuito Ticketone.

Gli I-Days 2020

I Foo Fighters saranno tra gli artisti di punta dell’edizione 2020 degli I-Days, che si terranno a Milano all’ex area Expo nell’estate 2020. Nelle scorse stagioni ha accolto Eminem, Pearl Jam e Imagine Dragons, sempre negli spazi del Mind – Milano Innovation District – Area Expo, una zona verde specifica attrezzata per i grandi concerti, altamente qualificata e dotata di tutti i servizi: treno e metropolitana che la collegano al centro di Milano, parcheggi, servizi igienici residenti, un’ampia zona food & beverage con una vasta e variegata offerta di cibi e bevande, anche vegetariani e vegani. Un ambiente adeguato per accogliere nel miglior modo il pubblico della musica live internazionale. Al momento, oltre ai Foo Fighters, gli altri headliner già annunciati sono System of a Down, Korn (entrambi sul palco il 12 giugno), Vasco Rossi (15 giugno) e Billie Eilish (17 luglio). Il festival è diventato negli anni un classico della programmazione estiva italiana. Nato nel 1999 a Bologna, vi è rimasto con alterne fortune (nel 2006 e nel 2008 non ha avuto luogo) fino al 2012, ospitando grandi nomi del rock internazionale come Offspring, Coldplay, Franz Ferdinand, Nine Inch Nails, Green Day e Deep Purple. È tornato a vivere nel 2016 sbarcando al Parco di Monza, dove vi è rimasto per due estati, quindi nel 2018 il trasloco a Milano, nell’Area Expo.

Un ep e un nuovo tour in arrivo per i Foo Fighters

Al momento non è stato annunciato un vero e proprio tour per la prossima estate, ma è probabile che il cartellone degli impegni dei Foo Fighters per la prossima estate andrà riempiendosi strada facendo. Al momento le esibizioni confermate per il 2020 sono solo quattro: il 22 maggio al Boston Calling di Boston; il 12 giugno al Nova Rock Festival di Nickelsdorf, in Austria; il 14 giugno a Milano per gli I-Days e il 21 giugno a Lisbona per Rock in Rio Lisboa. Dal punto di vista “creativo”, invece, la band è ferma di fatto a “Concrete and Gold”, album datato 2017, anche se a inizio novembre il gruppo ha rilasciato l’ep “01050525” contenente cover, rare versioni in studio, b-side e demo. Il nuovo materiale della band comprende la versione dei Foo Fighters della canzone “I'm in love with a German film star” dei Passions del 1981 e una cover di “Kiss the Bottle” dei Jawbreaker del 1992. “02050525” presenta, inoltre, “FFL (Fat F--king lie)” dei Foo Fighters; una rara versione in studio di “Skin and Bones” oltre alla demo di “DOA”. Queste tre canzoni sono state originariamente pubblicate con l’EP “Five Songs and a Cover”, una collezione b-side dell’album “In Your Honor”, disponibile esclusivamente solo sugli store Best Buy. La nuova pubblicazione si completa con “Spill”, in origine presentata come b-side del singolo “Best of You”.