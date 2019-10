Gli I-Days torneranno a Milano nel 2020, dopo un anno di stop. La vera conferma è arrivata con l’annuncio del primo nome in line-up: si tratta della giovane ed eclettica popstar americana Billie Eilish, che venerdì 17 luglio 2020 si esibirà sul palco della MIND Milano Innovation District - Area Expo a Rho (stessa location che l’ha già vista protagonista del festival Milano Rocks poco più di un mese fa). Il concerto milanese rientra nel calendario del “Where do we go? World tour” di Billie Eilish, che anche il prossimo anno presenterà il suo fortunatissimo debut album “When we all fall asleep, where do we go?” in giro per il mondo. Di seguito tutti i dettagli sui biglietti e le info utili sugli I-Days 2020.

Billie Eilish in concerto agli I-Days 2020 di Milano: info e biglietti

La prima artista annunciata nel programma degli I-Days 2020 è Billie Eilish, rivelazione del pop americano che quest’anno ha conquistato in mondo intero con il suo album d’esordio “When we all fall asleep, where do we go”, uscito lo scorso 29 marzo. Sarà la terza volta a Milano per la giovane star, per la prima volta headliner di un festival italiano dopo il debutto al Fabrique a febbraio 2019 e l’esibizione al Milano Rocks dello scorso agosto. I biglietti per assistere allo show saranno in vendita in presale esclusiva, tramite l'App ufficiale di I-Days, dalle ore 10:00 di mercoledì 2 ottobre fino alle 08:00 di venerdì 4 ottobre. Le prevendite generali partiranno dalle ore 09:00 di venerdì 4 ottobre su circuiti Ticketmaster e TicketOne, online e in tutti i punti vendita autorizzati. Il prezzo del biglietto è 50 euro + diritti di prevendita per il posto unico e 75 euro + d.p. per l’accesso al PIT. Ovviamente, il nome di Billie Eilish agli I-Days sarà presto affiancato da altri importanti artisti della scena internazionale.

Il successo di Billie Eilish, l’astro dark del pop

Billie Eilish, classe 2001, è nata e cresciuta ad Highland Park, storico quartiere dell’East Side di Los Angeles. Il suo singolo di debutto “Ocean Eyes” è stato pubblicato internazionalmente tramite le etichette Darkroom e Interscope records nel novembre 2016. Dopo una serie di singoli e un brano rilasciato per la colonna sonora della serie tv “13 Reasons Why” (“Bored”), Billie Eilish ha pubblicato il suo primo EP “Don’t Smile At Me” nel 2017: un esordio da oltre 750 milioni di streaming in tutto il mondo. Il suo successo sta crescendo esponenzialmente dopo l’uscita del debut album “When we all fall asleep, where do we go”, arrivato nel mercato discografico il 29 marzo 2019, conquistando contemporaneamente la vetta delle classifiche in 18 paesi nel mondo. La critica l’ha definita “il futuro del pop”, di certo i numeri parlano e sono dalla sua parte: Billie Eilish non ha ancora raggiunto la maggiore età e attualmente conta 15 miliardi di stream nel mondo e 3 miliardi e 700 milioni di visualizzazioni su YouTube. Si è guadagnata un posto da headliner agli I-Days 2020: il suo concerto si terrà il 17 luglio e sarà l’unica occasione per vederla live sul palco il prossimo anno in Italia.