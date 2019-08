Twenty One Pilots e Billie Eilish al Milano Rocks: info e scaletta

I Twenty One Pilots saranno gli headliner della seconda giornata di Milano Rocks 2019, e prima di loro sul palco si esibirà Billie Eilish, l’astro dark pop del momento. Un ulteriore opening act è stato affidato al punk californiano dei Fidlar. Tutto questo accadrà sabato 31 agosto presso la MIND Milan Innovation District Area EXPO di Milano – Rho. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati all’evento e godervi i concerti del festival: orari, biglietti, come arrivare e le rispettive scalette seguite dai Twenty One Pilots e da Billie Eilish durante i rispettivi live.

Tutte le info su Milano Rocks 2019 – Day 2: Twenty One Pilots, Billie Eilish, Fidlar in concerto

Venerdì 30 e sabato 31 agosto, di rientro dalle vacanze, l’estate milanese sarà animata dalla musica del Milano Rocks. Dopo il successo dello scorso anno, il festival torna alla MIND Milan Innovation District Area EXPO (Rho). Nella seconda giornata di concerti, saranno protagonisti sul palco i Twenty One Pilots, duo americano che si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie all’album “Blurryface”, pubblicato nel maggio 2015 e contenente hit come “Stressed Out”, “Ride” e “Tear In My Heart”. L’ultimo loro disco, “Trench”, è uscito il 5 ottobre 2018 diventando l’album dei Twenty One Pilots più venduto nella prima settimana di pubblicazione (con oltre 175.000 copie). Prima di loro potrete godere dell’esibizione live di Billie Eilish, giovane ed eclettica promessa del pop americano che ha esordito a marzo 2019 con sul debut album “When we all fall asleep, where do we go?”. Ad aprire la serata sarà il punk californiano dei Fidlar, in tour per presentare al pubblico il nuovo album “Almost free”, uscito il 25 gennaio 2019. Questi gli orari delle rispettive esibizioni e la timetable del festival per la giornata di sabato 31 agosto:

ore 12:00 apertura cassa per acquisto e ritiro biglietti

ore 15:00 apertura cancelli

ore 16:00 apertura cassa per ritiro accrediti

ore 18:00 Fidlar

ore 19:15 Billie Eilish

ore 21:00 Twenty One Pilots

I biglietti per assistere ai concerti di Milano Rocks 2019 sono disponibili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e in tutti i punti vendita autorizzati. Per la giornata di sabato 31 agosto (Twenty One Pilots, Billie Eilish, Fidlar) il prezzo è di 50 euro + diritti di prevendita per il posto unico e di 60 euro + d.p. per l’accesso all’area PIT. L’ingresso all’area concerti (accesso ovest Triulza) si trova vicino alla fermata della stazione Rho - Fiera, facilmente raggiungibile con treni e metropolitana M1 – linea rossa.

Twenty One Pilots: la possibile scaletta del concerto

Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Twenty One Pilots durante i precedenti concerti del tour estivo; le canzoni presentate al Milano Rocks potrebbero comunque subire delle variazioni in base alle scelte degli artisti.

Jumpsuit Levitate Heathens The hype We don’t believe what’s on TV Lane boy Holding on to you Stressed out Ride My blood Cut my lip Morph Car radio Chlorine Trees

Billie Eilish: la possibile scaletta del concerto

Anche per quanto riguarda l’attesa esibizione live di Billie Eilish, di seguito riportiamo la scaletta da lei seguita durante i precedenti concerti del tour. Ricordiamo che le canzoni presentate al Milano Rocks potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.