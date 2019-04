Milano Rocks: Florence and The Machine e gli altri cantanti in line up

Altri nomi si aggiungono alla line up del Milano Rocks 2019: dopo i già annunciati Florence and The Machine, The 1975, Twenty One Pilots e Billie Eilish sono stati confermati anche i Pvris e i Fildar. Il festival milanese andrà in scena il 30 e il 31 agosto presso la MIND Milan Innovation District Area EXPO. Ecco l’intero programma aggiornato e tutte le info su artisti e biglietti.

Milano Rocks 2019: il programma

Venerdì 30 e sabato 31 agosto, di rientro dalle vacanze, l’estate milanese sarà animata dalla musica del Milano Rocks. Dopo il successo dello scorso anno, il festival torna alla MIND Milan Innovation District Area EXPO per la sua seconda edizione meneghina. La line up 2019 è formata da artisti internazionali di altissimo livello e sembra riuscire a soddisfare sia il pubblico strettamente legato al mondo del rock che quello attento alle nuove tendenze e contaminazioni pop. Gli headliner del primo giorno di festival, venerdì 30 agosto, sono i Florence and The Machine: capitanati dall’incantevole Florence Welch, la band inglese sta proseguendo il tour a supporto dell’ultimo album “High As Hope”. Il gruppo si è da poco esibito in Italia per due date completamente sold out a Bologna e Torino, incantando ben 30.000 spettatori. Prima di loro sul palco sarà la volta dell’indie rock firmato The 1975 e del tocco dark su un tappeto di pop-elettronico dei nuovi annunciati Pvris. Nella seconda giornata di Milano Rocks l’attesa più grande sarà per l’esibizione dei Twenty One Pilots, il duo americano che si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie all’album “Blurryface”, pubblicato nel maggio 2015 e contenente hit come “Stressed Out”, “Ride” e “Tear In My Heart”. L’ultimo loro disco, “Trench”, è uscito il 5 ottobre 2018 diventando l’album dei Twenty One Pilots più venduto nella prima settimana di pubblicazione (con oltre 175.000 copie). Il duo, formato dal cantante, tastierista e bassista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun, si è già esibito il Italia a febbraio 2019, registrando il sold out allo show di Bologna. Altra (dark) star della serata è Billie Eilish, giovane ed eclettica promessa del pop americano che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua particolarità e alla sua bravura. Il suo debut album è fresco d’uscita: “When we all fall asleep, where do we go?” è stato pubblicato il 29 marzo 2019, anticipato da vari singoli tra cui “You should see me in a crown”. Protagonisti della seconda giornata di festival saranno anche i Fidlar con il loro punk californiano, in tour per presentare al pubblico il nuovissimo album “Almost free”, uscito il 25 gennaio 2019. Ecco il programma aggiornato del Milano Rocks 2019:

venerdì 30 agosto: Florence + The Machine, The 1975, Pvris

sabato 31 agosto: Twenty One Pilots, Billie Eilish, Fidlar

Biglietti: info e prezzi del Milano Rocks 2019

I biglietti per assistere ai concerti di Milano Rocks 2019 sono disponibili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e in tutti i punti vendita autorizzati. Per la giornata di venerdì 30 agosto (Florence and The Machine, The 1975, Pvris) il prezzo è di 45,00 euro + diritti di prevendita per il posto unico e di 55,00 euro + d.p. per l’accesso all’area PIT. Per i live di sabato 31 agosto (Twenty One Pilots, Billie Eilish, Fidlar) i prezzi cambiano, salendo a 50,00 euro + diritti di prevendita per il posto unico e a 60,00 euro + d.p. per il PIT.