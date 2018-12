Il programma completo del Milano Rocks 2018

Dal 6 all’8 settembre 2018 andrà in scena la prima edizione del Milano Rocks, gemello del festival organizzato a Firenze. Ogni serata vedrà sul palco differenti artisti, ognuno col proprio stile, ma tutti accomunati dalla musica rockeggiante. Si partirà il 6 settembre con gli Imagine Dragons, The Vaccines e i Måneskin, per poi proseguire il 7 settembre con The National e Franz Ferdinand, e chiudere l’8 settembre con i Thirty Seconds To Mars e Mike Shinoda. Ecco tutte le info necessarie per arrivare preparati al festival.

Programma e timetable

Dal pomeriggio alla sera, per tre giorni il Milano Rocks animerà gli spazi dell’Area Expo Experience – Open Air Theatre di Rho (Milano). 6, 7 e 8 settembre: di seguito i protagonisti di tutte le serate in programma, gli orari in cui saliranno sul palco e il prezzo dei biglietti.

6 settembre 2018

Per la prima serata del 6 settembre sono previsti due dj set in apertura, firmati Linoleum e R101. Si proseguirà con gli show degli indie-rocker londinesi The Vaccines e dei giovanissimi Måneskin. Headliner della serata saranno gli Imagine Dragons, con tutti i loro successi e le canzoni dell’ultimo album “Evolve”. I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone e Ticketmaster, attualmente al prezzo di 50 euro + diritti di prevendita, o in cassa la sera dell’evento.

ore 10.00 apertura cassa per acquisto biglietti

ore 10.00 apertura cassa Ticketone e Ticketmaster per ritiro biglietti

ore 13.00 apertura cassa accrediti

ore 14.00 apertura porte

ore 15.10 dj set Linoleum

ore 16.45 dj set R101

ore 18.30 The Vaccines

ore 19.45 Måneskin

ore 21.00 Imagine Dragons

7 settembre 2018

La seconda serata del Milano Rocks inizierà con i live di Mèsa e degli Stella Maris in apertura. Poi salire sul palco toccherà agli scozzesi Franz Ferdinand. Infine, headliner della serata, i The National: vincitori dei Grammy Awards 2018 per la categoria Best Alternative Music Album grazie al loro ultimo lavoro “Sleep Well Beast”. I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone e Ticketmaster al prezzo di 36 euro + diritti di prevendita, oppure direttamente in cassa la sera dell’evento.

ore 14.00 apertura cassa per acquisto biglietti

ore 14.00 apertura cassa Ticketone e Ticketmaster per ritiro biglietti

ore 16.30 apertura cassa accrediti

ore 16.30 apertura porte

ore 17.40 Mèsa

ore 18.40 Stella Maris

ore 19.40 Franz Ferninand

ore 21.30 The National

8 settembre 2018

La giornata conclusiva del Milano Rocks 2018 sarà sabato 8 settembre. Aprirà la serata il dj set di Virgin Radio, seguito dal live dei Sonars. Poi sul palco si esibirà Mike Shinoda, co-fondatore dei Linkin Park, col suo nuovo progetto solista. A chiudere la serata e l’edizione 2018 del festival saranno i Thirty Seconds To Mars. Jared Leto e la sua band presenteranno il nuovo disco “America”, uscito il 6 aprile 2018, insieme ai loro più grandi successi. I biglietti si possono acquistare in cassa o su circuito Ticketone e Ticketmaster: ad ora, sono rimasti disponibili solo i tickets posto unico al prezzo di 50 euro + diritti di prevendita, mentre i biglietti del settore PIT e i VIP package sono esauriti. L’organizzazione invita i possessori del biglietto PIT a utilizzare le corsie dedicate per il controllo e l’accesso all’area.