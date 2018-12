Franz Ferdinand e The National in concerto a Milano: tutte le info

La seconda serata del Milano Rocks è vicina, il 7 settembre sul palco dell’Open Air Theatre (Area Expo Experience di Rho) saliranno Franz Ferdinand e The National. In apertura si esibiranno gli Stella Maris e Mèsa. Ecco tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto.

The National e Franz Ferdinand

Settembre è iniziato con una valanga di concerti: il rock protagonista della seconda serata del Milano Rocks sarà quello dei Franz Ferdinand e The National. Gli scozzesi Franz Ferdinand si sono formati a Glasgow nel 2002 e per loro il successo è arrivato sin dall’omonimo debut album, da cui è stato estratto il famoso singolo “Take Me Out”. Ritmo e voglia di ballare, il loro nuovo album “Always Ascending” è uscito il 9 febbraio 2018. Da oltreoceano arrivano invece i The National, gruppo formatosi a Cincinnati nel 1999. Matt Berninger guida la band con la sua inconfondibile voce baritonale. Con il loro ultimo album “Sleep Well Beast”(2017) hanno vinto il Grammy Award 2018 per la categoria Best Alternative Music Album.

Biglietti e timeline del 7 settembre

I biglietti per la serata del 7 settembre del Milano Rocks sono acquistabili su circuito Ticketone e Ticketmaster. Il prezzo (posto unico) è di 36 euro + diritti di prevendita. È possibile acquistare un massimo di 6 biglietti per ciascun cliente. Sarà possibile ritirare i biglietti acquistati online (con l’opzione ritiro sul luogo dell’evento) solamente il giorno stesso del concerto, recandosi alle biglietterie situate all’ingresso ovest Triulza – Area Expo Experience Milano. Per il ritiro dei biglietti sono necessari i seguenti documenti: documento d’identità e mail di conferma (o ID per gli acquisti effettuati tramite call center). In caso di ritiro da parte di terzi occorrono: delega scritta da parte dell’intestatario dell’ordine accompagnata da fotocopia del relativo documento d’identità, documento della persona delegata e mail di conferma (o ID). La timetable per la serata è la seguente:

ore 14.00 apertura cassa per acquisto biglietti

ore 14.00 apertura cassa Ticketone e Ticketmaster per ritiro biglietti

ore 16.30 apertura cassa accrediti

ore 16.30 apertura porte

ore 17.40 Mèsa

ore 18.40 Stella Maris

ore 19.40 Franz Ferdinand

ore 21.30 The National

Come arrivare

Il festival si terrà all’Area Expo Experience di Rho. L’ingresso dell’area concerti (ingresso ovest Triulza) si trova vicino alla fermata Rho Fiera della metro M1 (linea rossa). Il prezzo del biglietto ATM per Rho Fiera resta, come sempre, di 2.50 euro per corsa singola e di 5 euro per andata e ritorno. In occasione del Milano Rocks, il servizio di metropolitana è stato potenziato con corse aggiuntive e prolungamento degli orari. Pertanto l’ultima corsa della metro M1 partirà da Rho Fiera (direzione San Babila) alle ore 00.10. Se si preferisce utilizzare la linea ferroviaria, l’ultima partenza Trenord dalla stazione Rho Fiera è prevista per le ore 00.13. Per chi arriverà in macchina sono disponibili varie aree parcheggio di Fiera Milano. È inoltre possibile raggiungere l’evento anche con il servizio di bus organizzati Eventi in Bus.