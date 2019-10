I-Days 2020: in arrivo System of a Down e Korn

System of a Down e Korn si aggiungono al cartellone degli I-Days 2020, in programma a Milano

Non solo Billie Eilish, il programma degli I-Days 2020 si arricchisce con due nuovi nomi: si tratta dei System of a Down e dei Korn, attesi sul palco del MIND – Milano Innovation District, allestito presso l’ex area Expo, il 12 giugno. Il doppio concerto si arricchisce quindi al cartellone degli I-Days 2020, che tornano a Milano dopo i tanti e affollatissimi concerti dell’estate scorsa. Un cartellone che già vedeva la presenza della giovanissima Billie Eilish, attesa sul palco il 17 luglio. Dopo il concerto di System of a Down e Korn, gli I-Days 2020 proseguiranno con altre tre giornate di musica, in programma il 13, il 14 e il 15 giugno. Quindi ci sarà un mese di pausa e la kermesse sarà pronta a riprendere a metà luglio, con il solo concerto annunciato finora di Billie Eilish. Ma dei nuovi nomi potrebbero essere comunicati già nei prossimi giorni. Gli I-Days saranno una sorta di cittadella, attrezzata con area food (anche vegan) e servizi (come possibilità di muoversi in bicicletta e di ricaricare il cellulare). L’ex Area Expo è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico e con la propria auto. In particolare, si trova a due passi dalla stazione ferroviaria Rho – Fiera. Saranno poi organizzati dei bus che garantiranno un servizio navetta. Chi invece preferirà arrivare al concerto con la propria auto, potrà utilizzare i parcheggi di Fiera Rho per auto e moto.

System of a Down e Korn agli I-Days 2020: i biglietti

I biglietti per il concerto dei System of a Down e dei Korn agli I-Days 2020 è unico. L’apertura delle prevendite è in programma per le 10 di lunedì 28 ottobre per i possessori di carte Intesa San Paolo: questi avranno la garanzia di un accesso prioritario dalla durata di 48 ore. Al termine dei due giorni, le prevendite si apriranno anche per tutti gli altri acquirenti, dalle 11 di mercoledì 30 ottobre sempre sul sito di TicketOne, ma anche di Ticket Master e di Live Nation. I biglietti saranno disponibili secondo una doppia formula, a cui aggiungere la possibilità di acquisto di un abbonamento. In particolare, il prezzo dei biglietti ammonta a 60 euro, più diritti di prevendita, per il posto unico, e a 70 euro (sempre più diritti di prevendita) per il pit gold. In alternativa è possibile acquistare l’abbonamento, anche in questo caso con una doppia possibilità: a 225 euro (più diritti di prevendita) per il posto unico e a 260 euro (più diritti di prevendita) per il pit gold.

System of a Down a Milano

Quello dei System of a Down è un gradito ritorno, a due anni di distanza dalla loro ultima esibizione in Italia: all’epoca, il gruppo fece capolino qualche chilometro più a sud, al Firenze Rocks, che quest’anno ospiterà invece Vasco Rossi. Erano in molti a ipotizzare un ritorno del gruppo sul palco del festival toscano ma ora, con la conferma della data nel capoluogo lombardo, questa ipotesi sembra essere destinata a sfumare.