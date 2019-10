Arrivano a Milano i Digital Innovation Days: storia e programma

Giovedì 17 ottobre si aprono a Milano i Digital Innovation Days Italy, il più grande evento a livello nazionale dedicato al mondo digitale e pensato per far conoscere storie di successo e strumenti innovativi ai professionisti del settore. La tre giorni meneghina, che si terrà al Talent Garden di Milano, prevede un programma ricco di appuntamenti fino a sabato 19 ottobre. L’idea dell’evento si deve all’imprenditrice Eleonora Rocca, fondatrice nel 2014 del Mashable Social Media Day Italia, un progetto che per via del grande successo riscosso si è evoluto nel 2017 nei Digital Innovation Days (#DIDAYS), una manifestazione spalmata su più giorni.

Digital Innovation Days, nascita e trasformazione

I Digital Innovation Days che si tengono al Talent Garden di Milano segnano la sesta edizione di una manifestazione nata nel 2014 sotto il nome Mashable Social Media Day Italia, un evento che in un’unica giornata richiamò 180 partecipanti. A concepire l’iniziativa fu Eleonora Rocca, professionista del marketing digitale che lavorava all'estero da diversi anni e faticava a trovare “un evento italiano che avesse del contenuto di valore, di respiro internazionale”, come spiegato dall’imprenditrice a Forbes. Viste le risposte incoraggianti ottenute nel corso degli anni, come dimostrato dalle 600 persone in sala e i più di 4000 accessi live streaming all’evento del 2016, divenuto a pagamento, la manifestazione si è estesa nel 2017, trasformandosi in una tre giorni che oltre a includere il Mashable Social Media Day Italia offre ai partecipanti contenuti di alto livello riguardanti il mondo dell’innovazione. L’obiettivo rimane infatti sempre lo stesso: fornire ad aziende, agenzie di comunicazione, freelance, startup e professionisti strumenti per approfondire le proprie conoscenze di marketing digitale e social media marketing.

I Digital Innovation Days 2019 a Milano

Dal 17 al 19 ottobre 2019, i Digital Innovation Days hanno selezionato relatori provenienti dalle più importanti realtà italiane e internazionali, tra cui Facebook, Snapchat, Luxottica e Mip-Politecnico di Milano. Oltre 350 esperti del settore prenderanno parte a sessioni continue, interviste e workshop rivolgendosi a circa 4500 partecipanti toccando temi quali open innovation, Intelligenza Artificiale, realtà virtuale e aumentata e altro ancora. Il programma completo dei Digital Innovation Days Italy di Milano è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.