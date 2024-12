Santa Tracker: storia dell'app per seguire la slitta di Babbo Natale

Anche quest’anno, Babbo Natale torna protagonista con il suo magico giro intorno al mondo per portare regali a grandi e piccini. A rendere l’attesa ancora più speciale è il North American Aerospace Defense Command (Norad), l’organizzazione congiunta Usa-Canada per il monitoraggio del globo e la difesa dello spazio, che dal 1955 consente a milioni di famiglie di seguire in tempo reale il percorso della slitta. Questa tradizione, nata per caso, è diventata uno degli appuntamenti più attesi della Vigilia di Natale. Attraverso il sito ufficiale www.noradsanta.org , disponibile in nove lingue, tra cui l’italiano, e l’app dedicata "Norad Tracks Santa Claus", è possibile visualizzare la posizione di Babbo Natale in tempo reale.

Come seguire il viaggio di Babbo Natale



Per monitorare gli spostamenti del Vecchio più amato del mondo, basta scaricare l’app o accedere al sito ufficiale. Entrambi i servizi offrono una mappa interattiva aggiornata in tempo reale sulla posizione della slitta, oltre a curiosità, giochi e contenuti pensati per i più piccoli. Anche Google partecipa alla magia natalizia con il suo "Santa Tracker", che include un conto alla rovescia, giochi interattivi e aggiornamenti in tempo reale sul numero di regali consegnati e sulla posizione della slitta.



Una tradizione nata per caso



La storia del "Tracking Santa" è una delle più curiose del periodo natalizio. Tutto ebbe inizio nel 1955, quando un errore di stampa in una pubblicità di un grande magazzino portò un bambino a chiamare il Comando Aereo del Colorado (la linea rossa della Peterson Air Force Base di Colorado Springs) chiedendo di parlare con Babbo Natale. A rispondere fu il colonnello Harry Shoup, un comandante pluridecorato dell’aviazione americana. Inizialmente convinto che si trattasse di uno scherzo, Shoup entrò poi nello spirito natalizio e assecondò il piccolo, dichiarandosi Babbo Natale in persona. Successivamente, venne emesso il primo comunicato ufficiale che riportava l’avvistamento di “una slitta non identificata, trainata da otto renne”. Di fronte al crescente numero di telefonate da parte di bambini desiderosi di avere aggiornamenti sul viaggio di Babbo Natale, Shoup incaricò un ufficiale di rispondere alle chiamate. Da allora il continente americano, e non solo, non perde occasione per sintonizzarsi con il Norad. Ogni anno, almeno 100mila bambini chiamano l’organizzazione per sapere dove si trova Babbo Natale, mentre milioni di utenti seguono il viaggio online, osservando il percorso di Babbo Natale lungo i meridiani della Terra.



